Пт, 28.07.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Четыре года назад в Аризоне пропала 14-летняя девочка. Неожиданно она пришла в полицию

Apollo.lv rus.tvnet.lv
,
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Одиночество
Одиночество Фото: AstroStar/Shutterstock

Четыре года назад в штате Аризона, США, пропала 14-летняя девочка Алисия Наварро. Внезапно она пришла в полицейский участок в Монтане, пишет портал Apollo.lv со ссылкой на ВВС.

ФБР и Центр пропавших и использованных детей получил тысячи сообщений, которые могли помочь в поисках девочки с 2019 года, когда она, возможно, сбежала.

Во вторник, 25 июля, полиция ее родного города Глендейла в Аризоне сообщила, что Алисия "пришла в полицейский департамент" примерно в 64 километрах от границы США и Канады.

"Чудеса случаются", - написала ее мать в Facebook.

Когда Алисия 15 сентября 2019 года пропала из дома, она оставила записку. В ней говорилось: "Я сбегаю. Я вернусь, клянусь. Прости".

Однако ее мать тогда заявила телеканалу CBS News, что она считает, что дочь заманил кто-то, с кем она познакомилась в интернете.

"Нет ничего, что происходит просто так. И я верю, что ее манила мысль о том, что у нее будет какое-то приключение, вечеринка или, может быть, любовь", - сказала она.

Женщина добавила, что у девочки был диагностирован высокофункциональный аутизм и она была заядлым игроком в видеоигры.

Ставшая уже 18-летней Алисия сама пришла в полицейский участок Монтаны и назвала себя. Она попросила, чтобы ее изъяли из списка пропавших несовершеннолетних, и выглядела нормальной и здоровой, сообщил во вторник на пресс-конференции представитель полиции Хосе Сантьяго.

Похоже, что она намеренно покинула дом и опасность ей не грозит, добавил Сантьяго.

Не особо понятно, как Алисия добралась до Монтаны, которая находится более чем в 1900 километрах от ее дома. Дело по-прежнему расследуется.

Мать девочки указала, что у нее тоже нет детальной информации о возвращении дочери.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх