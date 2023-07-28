Четыре года назад в Аризоне пропала 14-летняя девочка. Неожиданно она пришла в полицию

Missing teenage Alicia Navarro has been found safe after disappearing for four years.



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ФБР и Центр пропавших и использованных детей получил тысячи сообщений, которые могли помочь в поисках девочки с 2019 года, когда она, возможно, сбежала.

Во вторник, 25 июля, полиция ее родного города Глендейла в Аризоне сообщила, что Алисия "пришла в полицейский департамент" примерно в 64 километрах от границы США и Канады.

"Чудеса случаются", - написала ее мать в Facebook.

Когда Алисия 15 сентября 2019 года пропала из дома, она оставила записку. В ней говорилось: "Я сбегаю. Я вернусь, клянусь. Прости".

Однако ее мать тогда заявила телеканалу CBS News, что она считает, что дочь заманил кто-то, с кем она познакомилась в интернете.