Четыре года назад в Аризоне пропала 14-летняя девочка. Неожиданно она пришла в полицию

Четыре года назад в штате Аризона, США, пропала 14-летняя девочка Алисия Наварро. Внезапно она пришла в полицейский участок в Монтане, пишет портал Apollo.lv со ссылкой на ВВС.
Missing teenage Alicia Navarro has been found safe after disappearing for four years.— Sky News (@SkyNews) July 27, 2023
Find out more on this story below 👇 pic.twitter.com/FTTC6tqb7w
ФБР и Центр пропавших и использованных детей получил тысячи сообщений, которые могли помочь в поисках девочки с 2019 года, когда она, возможно, сбежала.
Во вторник, 25 июля, полиция ее родного города Глендейла в Аризоне сообщила, что Алисия "пришла в полицейский департамент" примерно в 64 километрах от границы США и Канады.
"Чудеса случаются", - написала ее мать в Facebook.
Когда Алисия 15 сентября 2019 года пропала из дома, она оставила записку. В ней говорилось: "Я сбегаю. Я вернусь, клянусь. Прости".
Однако ее мать тогда заявила телеканалу CBS News, что она считает, что дочь заманил кто-то, с кем она познакомилась в интернете.
"Нет ничего, что происходит просто так. И я верю, что ее манила мысль о том, что у нее будет какое-то приключение, вечеринка или, может быть, любовь", - сказала она.
Женщина добавила, что у девочки был диагностирован высокофункциональный аутизм и она была заядлым игроком в видеоигры.
Ставшая уже 18-летней Алисия сама пришла в полицейский участок Монтаны и назвала себя. Она попросила, чтобы ее изъяли из списка пропавших несовершеннолетних, и выглядела нормальной и здоровой, сообщил во вторник на пресс-конференции представитель полиции Хосе Сантьяго.
Похоже, что она намеренно покинула дом и опасность ей не грозит, добавил Сантьяго.
Не особо понятно, как Алисия добралась до Монтаны, которая находится более чем в 1900 километрах от ее дома. Дело по-прежнему расследуется.
Мать девочки указала, что у нее тоже нет детальной информации о возвращении дочери.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!