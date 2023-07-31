В Латвии начался сбор урожая: в этом году на него повлиял недостаток влаги

"В ближайшее время мы не можем надеяться на стабильно сухие дни, поэтому урожай надо собирать в условиях повышенной влажности, а это большие затраты на сушку. В целом год точно не будет рекордным - урожай ячменя, рапса и пшеницы ниже на 30%. Также есть беспокойство по поводу закупочных цен на зерно, которые по сравнению с прошлым годом снизились примерно на 30%. Мы прогнозируем значительно более низкие доходы по сравнению с предыдущими годами", - сказал он.