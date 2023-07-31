В Латвии начался сбор урожая: в этом году на него повлиял недостаток влаги

Несмотря на то, что дождь местами помешал уборке урожая, молотьба началась во всех краях Латвии. Оскар Балодис, руководитель отдела сельского хозяйства Латвийского центра консультаций и образования на селе, сообщил, что озимый ячмень уже убран, а сейчас начался обмолот озимого рапса и ранней пшеницы, пишет Latvijas avīze.
Урожай озимого ячменя примерно на 20% ниже, чем обычно, и то же самое, вероятно, ожидается и с другими культурами. Причина в длительном недостатке влаги весной и в первой половине лета, что сказалось на посевах во многих волостях.
Хотя в последние недели влаги стало больше, она уже не спасает поля. В Земгале перед Яновым днем местами прошел дождь, отчасти это спасло ситуацию, чего нельзя сказать о других краях, где дождей не было до середины июля.
По словам Балодиса, засуха не сильно повлияла на рапс, и урожай в Земгале может быть приемлемым, но в среднем по Латвии он будет хуже, то же самое можно сказать и о других культурах.
Пока что есть надежда на хороший урожай фасоли.
Во время уборки на автодорогах значительно увеличится количество комбайнов, тракторов и грузовиков, поэтому фермеры просят водителей быть более терпимыми и осторожными, чем обычно.
Как сообщил председатель "Крестьянского Сейма" Юрис Лаздиньш, большинство фермеров начали уборку только в выходные.
Поскольку рапс и зерно высохли на песчаных полях, хозяева в настоящее время убирают эти поля в первую очередь.
"В ближайшее время мы не можем надеяться на стабильно сухие дни, поэтому урожай надо собирать в условиях повышенной влажности, а это большие затраты на сушку. В целом год точно не будет рекордным - урожай ячменя, рапса и пшеницы ниже на 30%. Также есть беспокойство по поводу закупочных цен на зерно, которые по сравнению с прошлым годом снизились примерно на 30%. Мы прогнозируем значительно более низкие доходы по сравнению с предыдущими годами", - сказал он.
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