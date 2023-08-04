Видео ⟩ Грязное белье из рижских детских садов везут стирать в Цесис и Бауску. Почему?

С начала этого года сад Аниты регулярно посещают сотрудники частной компании, которые собирают грязное постельное белье, полотенца и другие вещи, чтобы отвезти в Цесис для стирки. Работники удивлены такой организацией работы и в разговорах между собой не скрывали свое негодование. С руководителем учреждения об этом никто не разговаривал.

Программа Bez Tabu осмотрела прачечную дошкольного образовательного учреждения. В ней установлены три стиральные машины, но только одна из них была произведена в последнее десятилетие. Одна промышленная стиральная машина уже не работает, а рядом с ней стоит большая сушилка для белья, которая тоже отслужила свой срок.

Помещение не ремонтировалось с момента постройки детского сада в восьмидесятых годах прошлого века.

На полу лежат мешки, в которые собраны простыни и полотенца. Вскоре за ними приедут, чтобы отвести в прачечную.