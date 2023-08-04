Видео ⟩ Грязное белье из рижских детских садов везут стирать в Цесис и Бауску. Почему?

Анита работает няней в детском саду более тридцати лет, за эти годы она пережила разные ситуации, но некоторые новости совершенно удивили сотрудников. Прежнюю прачку уволили с работы, а грязное белье отныне будет стираться в Цесисе, сообщает передача Bez Tabu.
С начала этого года сад Аниты регулярно посещают сотрудники частной компании, которые собирают грязное постельное белье, полотенца и другие вещи, чтобы отвезти в Цесис для стирки. Работники удивлены такой организацией работы и в разговорах между собой не скрывали свое негодование. С руководителем учреждения об этом никто не разговаривал.
Программа Bez Tabu осмотрела прачечную дошкольного образовательного учреждения. В ней установлены три стиральные машины, но только одна из них была произведена в последнее десятилетие. Одна промышленная стиральная машина уже не работает, а рядом с ней стоит большая сушилка для белья, которая тоже отслужила свой срок.
Помещение не ремонтировалось с момента постройки детского сада в восьмидесятых годах прошлого века.
На полу лежат мешки, в которые собраны простыни и полотенца. Вскоре за ними приедут, чтобы отвести в прачечную.
Оказывается, рижское грязное белье стирают не только в Цесисе, но и в Бауске. Столичные дошкольные образовательные учреждения разделены на пять предместий, в каждом из которых объявлены закупки.
Стоимость стирки детсадовского белья Центрального и Зиемельского районов в Цесисе самая дорогая (1,65 евро за килограмм), а белье Курземского и Земгальского районов стирается в Бауске за 1,16 евро за килограмм. Белье из Латгальского и Видземского районов стирается в Риге за 1,50 евро за килограмм и 1,39 евро за килограмм соответственно.
"Когда руководители нескольких дошкольных учреждений указали на то, что оборудование изношено и его необходимо обновить, мы поняли, что это будет дорогостоящее мероприятие.
Персонал, обеспечивавший стирку, получал низкую зарплату, с поиском сотрудников возникали большие трудности. Выбрав такое решение, муниципалитету не придется вкладывать большие средства на закупку оборудования. С января этого года предприниматели предоставляют услуги прачечной во всех дошкольных учреждениях Рижского самоуправления. То, что белье стирают в Бауске, Цесисе или Риге, - это выбор предпринимателя, который посчитал, что так выгоднее", - сказали в Рижской думе.
Контракты заключаются на один год с возможностью пролонгации сроком на три года.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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