Все больше людей недовольны своей работой: сменить ее ради зарплаты готовы трое из пяти

"Конечно, есть работодатели, повышающие заработную плату, но упор делается больше на специалистов высокого уровня и таланты. А в группе риска остается менее квалифицированная рабочая сила и те, у кого более негативный взгляд на жизнь - люди предпенсионного возраста и пожилые, представители рабочих специальностей", - отметила Канеева.

Как уже сообщалось, согласно данным опроса SEB banka, примерно треть, или 30%, жителей Латвии в возрасте от 18 до 29 лет оценивают свои знания и опыт как высокие и признают, что они уже сейчас заслуживают зарплату более 1500 евро "на руки".

Данные опроса свидетельствуют, что на размер желаемой зарплаты напрямую влияет уровень образования - 43% молодых людей, которые уже сейчас хотели бы получать более 1500 евро, получили высшее образование, а еще 25% - среднее специальное образование.

Выше всего свои навыки и знания, чтобы получать зарплату более 1500 евро, оценивают жители Риги и Рижского региона. Мужчины гораздо амбициознее - зарплату свыше 1500 евро как соответствующую их знаниям и опыту указали 45% мужчин и всего 14% женщин.

Отвечая на вопрос о нынешних доходах, более половины респондентов в Латвии указали, что зарабатывают менее 1200 евро после уплаты налогов - пятая часть получает до 500 евро, 15% - от 500 до 800 евро, а около 22% - от 800 до 1200 евро. В то же время 19% опрошенных не захотели раскрывать свой уровень доходов, а 6% признали, что регулярных доходов у них нет.