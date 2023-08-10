Все больше людей недовольны своей работой: сменить ее ради зарплаты готовы трое из пяти

Трое из пяти сотрудников готовы сменить работу на более высокооплачиваемую, в свою очередь, общая удовлетворенность людей своей работой снизилась. Как сообщает Rus.LSM.lv со ссылкой на Латвийское радио, число работающих, довольных своим местом, упало до рекордно низкого уровня за последние пять лет, причем ощутимее всего, почти в два раза, ухудшилось настроение самых довольных сотрудниковников.
Так, в настоящее время своей работой довольны 71% жителей, а 10% - "очень довольны", при этом четверть респондентов придерживается иного мнения.
"Мы видим, что удовлетворенность людей за два года значительно снизилась", - говорит эксперт по исследованию персонала компании по изучению общественного мнения Kantar Сигне Канеева.
Она отмечает, что рост очень довольных своей работой жителей наблюдался в период пандемии Covid-19.
"Возможно, эти работники оценили истинные ценности жизни, в том числе и то, что работа вообще есть. Но в этом году, чувствуя усталость постковидного времени и сталкиваясь с негативными последствиями геополитических событий в повседневной жизни - энергетическим кризисом, ростом цен, несоответствием заработной платы на фоне быстрой инфляции - работники в Латвии стали более требовательными и критичными в своих оценках, а также более открытыми для других, особенно финансово привлекательных, альтернатив", - отмечает она.
По словам эксперта, больше всех недовольны люди с низкими доходами, а также занятые в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания, выросло число и недовольных своей работой людей предпенсионного возраста. Кроме того, среди недовольных - те, у кого зарплата не выросла вообще или же выросла незначительно.
"Конечно, есть работодатели, повышающие заработную плату, но упор делается больше на специалистов высокого уровня и таланты. А в группе риска остается менее квалифицированная рабочая сила и те, у кого более негативный взгляд на жизнь - люди предпенсионного возраста и пожилые, представители рабочих специальностей", - отметила Канеева.
Как уже сообщалось, согласно данным опроса SEB banka, примерно треть, или 30%, жителей Латвии в возрасте от 18 до 29 лет оценивают свои знания и опыт как высокие и признают, что они уже сейчас заслуживают зарплату более 1500 евро "на руки".
Данные опроса свидетельствуют, что на размер желаемой зарплаты напрямую влияет уровень образования - 43% молодых людей, которые уже сейчас хотели бы получать более 1500 евро, получили высшее образование, а еще 25% - среднее специальное образование.
Выше всего свои навыки и знания, чтобы получать зарплату более 1500 евро, оценивают жители Риги и Рижского региона. Мужчины гораздо амбициознее - зарплату свыше 1500 евро как соответствующую их знаниям и опыту указали 45% мужчин и всего 14% женщин.
Отвечая на вопрос о нынешних доходах, более половины респондентов в Латвии указали, что зарабатывают менее 1200 евро после уплаты налогов - пятая часть получает до 500 евро, 15% - от 500 до 800 евро, а около 22% - от 800 до 1200 евро. В то же время 19% опрошенных не захотели раскрывать свой уровень доходов, а 6% признали, что регулярных доходов у них нет.
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