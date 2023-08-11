Объявлена дата открытия Lidl на Саркандаугаве

Проект строительства нового магазина Lidl на Саркандаугаве и благоустройства окрестностей разработало ООО Arhitektu birojs Arteks, а строительные работы выполнило ООО Newcom.

Площадь здания составляет почти 2100 кв. м, из которых свыше 1430 кв. м занимает просторный торговый зал.

Для удобства клиентов построен паркинг на 124 машины. Для активных велосипедистов установлены 24 стойки из нержавеющей стали, где можно безопасно оставить не менее 48 велосипедов. А владельцы собак смогут привязать своих питомцев к трем специальным столбикам.

Фото: Publicitātes foto

Несмотря на то, что при планировании озеленения территории вокруг нового магазина Lidl на Саркандаугаве необходимо было учитывать ограничения, налагаемые основными путями городской подземной инфраструктуры, на территории высажено 279 саженцев кустарников и деревьев на сумму почти 54 000 евро. Среди них - 40 гималайских берез, 112 дроков лучистых и 68 березоволистных спирей.

Lidl на Саркандаугаве Фото: Publicitātes foto

Уникальный проект по санации грунта

Как уже сообщалось, в 2022 году, инвестировав почти 800 000 евро, Lidl начал уникальный проект по очистке грунтовых вод на улице Дунтес, 25, который был реализован специалистами латвийской VentEko и британской ATG Group. Вдоль берега канала Саркандаугава на глубине 8,5 метра создана специальная стена длиной 180 метров для фильтрации промышленно загрязненных подземных вод. Это позволяет эффективно устранить загрязнение от более чем 52 000 тонн грунта прямо на месте, не перемещая его и тем самым сэкономив не менее 324 000 килограммов выбросов CO2, которые в процессе таких работ могли бы попасть в атмосферу города Риги. Учитывая специфику почвы, было принято решение в первую очередь замостить, а не асфальтировать парковку магазина.