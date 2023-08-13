Rīgas piena kombināts за сброс сточных вод оштрафован на 2000 евро

Как сообщалось, в 2021 году VVD обнаружила незаконный сброс неочищенных сточных вод в систему ливневой канализации на втором по величине в Латвии предприятии пищевой промышленности Rīgas piena kombināts.

Rīgas piena kombināts находится в Катлакалнcе, в Пардаугаве, недалеко от Южного моста.

С помощью представителей самоуправления сотрудники VVD установили, что сточные воды сбрасывает в систему ливневой канализации Rīgas piena kombināts.

Кроме того, был создан специальный ввод для сброса сточных вод переработки и промывки молока в ливневую канализацию.

Как признали сотрудники VVD, поскольку правоохранительные органы не нашли доказательств умышленного совершения преступления и того, что оно было совершено компанией, дело было передано в административное производство VVD.

В результате VVD оштрафовала компанию на сумму чуть менее 2000 евро, что составляет 80% от максимально допустимого.

По информации Firmas.lv, Rīgas piena kombināts - компания, основанная в 1991 году. Уставной капитал составляет 52,939 млн евро. Крупнейшим акционером компании является Food Union Holding (Cyprus) Company Limited, зарегистрированная на Кипре, которой принадлежит 98,23% акций продовольственного концерна Food Union.

В прошлом году компания работала с оборотом в 126,85 млн евро и убытком в 3,15 млн евро.