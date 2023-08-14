Руководитель аэропорта "Рига": поток авиагрузов пока восстановить не удалось

Международный аэропорт "Рига" в этом году принял около 20 000 тонн грузов, а все попытки восстановить грузопоток до прежнего уровня после начала войны в Украине не увенчались успехом, сказала председатель правления аэропорта Лайла Одиня в интервью агентству LETA.
"Воздушное пространство России по-прежнему закрыто, и авиаперевозчики не могут летать сюда напрямую из Китая. Более того, это, скорее всего, не изменится и в ближайшие годы, и нужно думать об альтернативных вариантах. К сожалению, они развиваются медленно, потому что зачастую обходные пути просто невыгодны", - сказала руководитель аэропорта.
В настоящее время большая часть авиагрузов, прибывающих в Европу, перевозится в другие аэропорты и прибывает в Латвию наземным путем. Поэтому, помня о Китае, необходимо думать и о других направлениях работы.
"Мы продолжаем работать над различными вариантами и надеемся, что первая категория, присвоенная Латвии в аудите Федерального авиационного управления США (FAA), тоже что-то даст, потому что открывает возможность для латвийских перевозчиков выполнять прямые рейсы в Америку. Наши перевозчики обязательно должны найти партнера с другой стороны, чтобы заполнить эти большие межконтинентальные самолеты. Грузовые перевозчики заинтересованы и, скорее всего, они же первыми начнут полеты в США", - сказала Одиня.
Также, по ее словам, перспективными могут быть пассажирские авиаперевозки, так как в настоящее время видно, что спрос в направлении Америки есть, а предложения практически нет. Достаточно пассажиров, которые ежемесячно отправляются в Америку и пользуются аэропортами Франкфурта, Мюнхена, Амстердама или Хельсинки.
Одиня подчеркнула, что в настоящее время никто в странах Балтии, кроме Латвии, не имеет категории FAA, и поэтому даже теоретически невозможно совершать прямые рейсы с США.
"Это наша возможность, которую мы должны использовать в ближайшие годы и начать эти рейсы. Если у нас будут стыковочные рейсы с Палангой, Турку и другими более мелкими аэропортами, то мы сможем получить от них пассажиров, которые заинтересованы в полетах в Америку. Я вижу для этого потенциал", - сказала она.
После начала войны в Украине Евросоюз запретил самолетам с российской регистрацией садиться на его территории. Россия же в ответ закрыла воздушное пространство для авиакомпаний стран, которые ввели санкции против России. В результате стали невыгодными полеты в страны Балтии из Китая и других азиатских стран.
В 2022 году в аэропорту "Рига" было принято 21 100 тонн авиагрузов, что на 24% меньше, чем в 2021 году.
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