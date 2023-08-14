Руководитель аэропорта "Рига": поток авиагрузов пока восстановить не удалось

Одиня подчеркнула, что в настоящее время никто в странах Балтии, кроме Латвии, не имеет категории FAA, и поэтому даже теоретически невозможно совершать прямые рейсы с США.

"Это наша возможность, которую мы должны использовать в ближайшие годы и начать эти рейсы. Если у нас будут стыковочные рейсы с Палангой, Турку и другими более мелкими аэропортами, то мы сможем получить от них пассажиров, которые заинтересованы в полетах в Америку. Я вижу для этого потенциал", - сказала она.

После начала войны в Украине Евросоюз запретил самолетам с российской регистрацией садиться на его территории. Россия же в ответ закрыла воздушное пространство для авиакомпаний стран, которые ввели санкции против России. В результате стали невыгодными полеты в страны Балтии из Китая и других азиатских стран.

В 2022 году в аэропорту "Рига" было принято 21 100 тонн авиагрузов, что на 24% меньше, чем в 2021 году.