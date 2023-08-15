Теневая экономика в этом году не уменьшится

План на 2023-2025 гг. должен был обеспечить ежегодное снижение общей доли теневой экономики в Латвии на 1 процентный пункт от валового внутреннего продукта, с оговоркой, что в стране будет стабильно развиваться экономика.

Существуют два регулярных исследования теневой экономики в Латвии, которые проводят австрийский профессор Фридрих Шнейдер и латвийские исследователи Арнис Саука и Талис Путниньш (SSE Riga), но их результаты существенно отличаются, не в последнюю очередь из-за различий в методах.

Исследование SSE Rīga показывает, что в прошлом году теневая экономика в Латвии составила 26,5% ВВП, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем годом ранее. В Литве в 2022 году этот показатель составил 25,8%, а в Эстонии - 18%.

В то же время по оценкам Шнейдера доля теневой экономики в ВВП Латвии в прошлом году составила 19,9%.

Более того, в этих двух исследованиях наблюдаются противоположные тенденции: в исследовании SSE Rīga вектор развития теневой экономики восходящий, а в исследовании Шнейдера - нисходящий.

Согласно исследованию SSE Rīga, к 2025 году теневая экономика в Латвии должна уменьшиться до 23,5%, а согласно исследованию Шнейдера - до 16,9%, что, вероятно, будет ниже среднеевропейского уровня.