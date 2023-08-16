Что Ринкевичу нравится в своей работе больше всего? Ответ забавный

Уже сообщалось, что прием у президента состоялся в понедельник, 14 августа. Люди не скрывали своего восторга от "селфи", которые Ринкевич сделал со звездами баскетбола Кристапом Порзиньгисом и Дависом Бертансом.

А теперь Ринкевич в своих соцсетях поделился снимками, которые подписал в своей уже привычной шуточной манере: "Будем держать кулачки за наших парней на чемпионате мира по баскетболу. Удачи и выдержки! P. S. Мне в этой работе нравится то, что можно попросить селфи у знаменитостей, а они так вежливы, что не отказываются".