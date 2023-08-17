Dobeles dzirnavnieks: количество зерна в Латвии будет достаточным

Амсилс добавил, что ураган затронул и инфраструктуру Dobeles dzirnavnieks, в том числе крышу склада, но повреждения были устранены относительно быстро.

Он сообщил, что в настоящее время приемка зерна проходит в четырех пунктах Dobeles dzirnavnieks - в Добеле, Ауце, Гулбене и Риге. В этом году компания планирует принять 365 тысяч тонн зерна, в том числе 50 тысяч тонн биологически выращенного.

В настоящее время, параллельно с обмолотом зерна, идет активная подготовка к следующему зерновому сезону, на что тоже влияет погода. Посев озимых уже задерживается, местами озимый рапс нельзя сеять, поэтому фермеры ищут более поздние сорта рапса. Посев озимого ячменя также задерживается.

Амсилс также отметил, что многие фермеры после опыта этого года ищут новые сорта озимой пшеницы, более устойчивые и подходящие для меняющихся погодных условий.

Он сказал, что в этом году поступают как плохие, так и хорошие новости об урожае зерновых в других частях Европы. Засуха оказала значительное влияние на несколько зерновых регионов Южной Европы, включая Испанию и Италию, где урожай в этом году также меньше. В то же время есть такие страны, как Германия и Украина, где урожайность зерновых с гектара хорошая.

"Учитывая неравномерность качества урожая в Европе и напряженную ситуацию на Черном море с экспортом зерна из Украины, в настоящее время очень сложно прогнозировать, как будут развиваться цены на зерно", - сказал Амсилс.