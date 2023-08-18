Инфографика ⟩ Уровень фактической безработицы в конце июля - 6,5%

Уровень фактической безработицы в конце июля составил в Латвии 6,5%, не изменившись по сравнению с концом июня, а по сравнению с июлем 2022 года уменьшился на 0,4 процентного пункта, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
Безработица среди мужчин сохранилась на уровне 8,2%, среди женщин выросла на 0,1 процентного пункта до 4,7%.
Как отмечает ЦСУ, в то же время уровень безработицы, зарегистрированный Государственным агентством занятости, вырос на 0,1 процентного пункта до 5,6% экономически активного населения. По сравнению с июлем 2022 года зарегистрированная безработица в Латвии снизилась на 0,4 процентного пункта.
В июле 2023 года в Латвии было 62,2 тыс. безработных, в том числе 22,4 тыс. женщин и 39,8 тыс. мужчин, что на 600 больше, чем в июне, и на 4,1 тыс. меньше, чем в июле прошлого года. Количество безработных мужчин за месяц не изменилось, а женщин выросло на 600.
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