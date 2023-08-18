Пт, 18.08.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Инфографика ⟩ Уровень фактической безработицы в конце июля - 6,5%

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Безработный
Безработный Фото: Evija Trifanova/LETA

Уровень фактической безработицы в конце июля составил в Латвии 6,5%, не изменившись по сравнению с концом июня, а по сравнению с июлем 2022 года уменьшился на 0,4 процентного пункта, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Безработица среди мужчин сохранилась на уровне 8,2%, среди женщин выросла на 0,1 процентного пункта до 4,7%.

Как отмечает ЦСУ, в то же время уровень безработицы, зарегистрированный Государственным агентством занятости, вырос на 0,1 процентного пункта до 5,6% экономически активного населения. По сравнению с июлем 2022 года зарегистрированная безработица в Латвии снизилась на 0,4 процентного пункта.

В июле 2023 года в Латвии было 62,2 тыс. безработных, в том числе 22,4 тыс. женщин и 39,8 тыс. мужчин, что на 600 больше, чем в июне, и на 4,1 тыс. меньше, чем в июле прошлого года. Количество безработных мужчин за месяц не изменилось, а женщин выросло на 600.

 

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх