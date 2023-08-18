Инфографика ⟩ Уровень фактической безработицы в конце июля - 6,5%

Как отмечает ЦСУ, в то же время уровень безработицы, зарегистрированный Государственным агентством занятости, вырос на 0,1 процентного пункта до 5,6% экономически активного населения. По сравнению с июлем 2022 года зарегистрированная безработица в Латвии снизилась на 0,4 процентного пункта.

В июле 2023 года в Латвии было 62,2 тыс. безработных, в том числе 22,4 тыс. женщин и 39,8 тыс. мужчин, что на 600 больше, чем в июне, и на 4,1 тыс. меньше, чем в июле прошлого года. Количество безработных мужчин за месяц не изменилось, а женщин выросло на 600.