Не хватает водителей: в направлении Кекавы отменено более 30 автобусных рейсов

Компания отменила рейс Кекава - Плявниеккалнс, выезжающий в 5:55, рейс Кекава - Плявниеккалнс - Валдлаучи - Рига (6:40), рейс Риги - Павасарис - Вирши (6:45), рейс Рига - Плявниеккалнс - Кекава (6:45), рейс Текстилниекс - Рига (7:00), рейс Вирши - Павасарис - Рига (7:30), рейс Кекава - Плявниеккалнс - Рига (7:40), рейс Рига - Валдлаучи - Плявниеккалнс - Кекава (8:00), рейс Кекава - Плявниеккалнс - Валдлаучи - Рига (9:00) и рейс Рига - Текстилниекс (9:00).

Кроме того, отмене рейс Текстилниекс - Рига, выезжающий в 10:00, рейс Рига - Валдлаучи - Плявниеккалнс - Кекава (10:20), рейс Риги - Павасарис - Вирши (10:30), рейс Рига - Плявниеккалнс - Кекава (10:40), рейс Вирши - Павасарис - Рига (11:15), рейс Рига - Валдлаучи - Плявниеккалнс - Кекава (8:00), рейс Кекава - Плявниеккалнс - Валдлаучи - Рига (11:20), рейс Кекава - Плявниеккалнс - Рига (11:40), рейс Рига - Плявниеккалнс - Кекава (12:40), рейс Рига - Валдлаучи - Плявниеккалнс - Кекава (13:00), Рига - Плявниеккалнс - Кекава (13:40), рейс Кекава - Плявниеккалнс - Валдлаучи - Рига (14:00) и рейс Текстилниекс - Рига (15:05).

Отменен также рейс Рига - Валдлаучи - Плявниеккалнс - Кекава, выезжающий в 15:20, рейс Кекава - Плявниеккалнс - Валдлаучи - Рига (16:20), рейс Текстилниекс - Рига (16:20), рейс Рига - Плявниеккалнс - Кекава (16:40), рейс Текстилниекс - Рига (17:30), рейс Кекава - Плявниеккалнс - Рига (17:40), рейс Рига - Валдлаучи - Плявниеккалнс - Кекава (18:00), рейс Текстилниекс - Рига (18:40), рейс Рига - Павасарис - Вирши (18:50), рейс Кекава - Плявниеккалнс - Валдлаучи - Рига (19:00) и рейс Вирши - Павасарис - Рига (19:35).

Liepājas autobusu parks поясняет, что рейсы отменены в связи с нехваткой водителей.

Напомним, по этой же причине в пятницу компания отменила 44 автобусных рейса, в субботу - 29 рейсов, а в воскресенье - 21 рейс.