"Ситуация критическая": у Liepājas autobusu parks потребовали разъяснений в связи с отменой рейсов

Он отметил, что "ситуация абсолютно критическая" и разъяснения предприятие должно предоставить до конца сегодняшнего дня.

Дирекция также планирует рассчитать штрафные санкции для предприятия за этот месяц, в течение которого LAP не выполнило 270 рейсов.

Как сообщалось, АО Liepājas autobusu parks в понедельник отменило 33 автобусных рейса в направлении Кекавы.

Предприятие сообщает, что отмена рейсов связана с нехваткой водителей автобусов.

По этой же причине предприятие отменило 44 автобусных рейса в прошедшую пятницу, 29 автобусных рейсов в субботу и 21 автобусный рейс в воскресенье.

Как сообщалось, в прошлом году длительно наблюдались проблемы с обеспечением автобусных рейсов на маршрутах в Огрском крае, которые также обслуживало АО Liepājas autobusu parks. Предприятие объясняло трудности с выполнением рейсов нехваткой водителей автобусов.