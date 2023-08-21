"Ситуация критическая": у Liepājas autobusu parks потребовали разъяснений в связи с отменой рейсов

В связи с отменой автобусных рейсов в Рижском регионе Автотранспортная дирекция потребовала от АО Liepājas autobusu parks (LAP) предоставить разъяснения и план действий, сообщил агентству LETA пресс-секретарь дирекции Виктор Закис.
Он отметил, что "ситуация абсолютно критическая" и разъяснения предприятие должно предоставить до конца сегодняшнего дня.
Дирекция также планирует рассчитать штрафные санкции для предприятия за этот месяц, в течение которого LAP не выполнило 270 рейсов.
Как сообщалось, АО Liepājas autobusu parks в понедельник отменило 33 автобусных рейса в направлении Кекавы.
Предприятие сообщает, что отмена рейсов связана с нехваткой водителей автобусов.
По этой же причине предприятие отменило 44 автобусных рейса в прошедшую пятницу, 29 автобусных рейсов в субботу и 21 автобусный рейс в воскресенье.
Как сообщалось, в прошлом году длительно наблюдались проблемы с обеспечением автобусных рейсов на маршрутах в Огрском крае, которые также обслуживало АО Liepājas autobusu parks. Предприятие объясняло трудности с выполнением рейсов нехваткой водителей автобусов.
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