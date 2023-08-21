Финансовый кризис в Резекне: министр требует созвать заседание думы

Министр охраны среды и регионального развития Марис Спринджукс требует созвать внеочередное заседание Резекненской городской думы, на котором депутаты должны сообщить действиях по урегулированию финансового положения, сообщили агентству LETA в отделе по связям с общественностью министерства.
Министр планирует очно заслушать депутатов в связи со способностью самоуправления выполнять автономные функции и планируемыми решениями по стабилизации финансового положения самоуправления. Внеочередное заседание предлагается провести в среду, 23 августа, в 16:00.
На заседании министр ожидает от депутатов отчета о финансовом положении самоуправления и способности в полном объеме выполнять автономные функции, действиях самоуправления и председателя по подготовке и принятию бюджета на 2023 год, по организации его выполнения. Также министр ожидает отчета о причинах происхождения дефицита в бюджете Резекне и о способности Rēzeknes Siltumtīkli обеспечить в полном объеме услуги теплоснабжения в сезон 2023/2024 годов.
Как сообщалось ранее, в бюджете Резекне образовался дефицит в размере 3,9 млн евро.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!