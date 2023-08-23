Эксперт: надежды на более дешевое электричество могут не оправдаться

Четыре человека подали иск против Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK) в связи с необоснованностью новых тарифов. На портале общественных инициатив ManaBalss.lv уже собрано более 17 тыс. подписей за отмену тарифа.

SPRK считает, что повышение тарифов на распределение электроэнергии, вызвавшее большой общественный резонанс, является обоснованным.

Более того, было сделано все возможное, чтобы сбалансировать интересы поставщиков услуг и населения. Затраты Sadales tīkls в утвержденном тарифе снижены на 118 млн евро (25%) по сравнению с первоначально поданным проектом, а расходы Augstsprieguma tīkls - на 58,1 млн евро (38%).

По инициативе бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша принято решение о том, что новые тарифы на распределение электроэнергии будут вновь пересмотрены в декабре этого года в дополнение к периодическим пересмотрам, уже запланированным SPRK.

Отвечая на вопрос о возможном снижении тарифов при их пересмотре в декабре, руководитель комиссии Алда Озола сдержанно прокомментировала такую возможность, так как все будет зависеть от цены электроэнергии.

"Мы запросим у оператора дополнительную информацию, чтобы понять, есть ли возможности что-то изменить. Сейчас мы не говорим ни "да", ни "нет" и смотрим в сторону снижения тарифов, но оно не будет таким существенным, как ожидает общественность.

Скорее всего, это будут всего несколько процентов, которые люди могут даже не заметить в своих счетах", - сказала руководитель SPRK.

В свою очередь жители опасаются, что в случае пересмотра тарифов в декабре, когда цены на электроэнергию могут быть гораздо выше, чем летом, они могут даже не снизиться, а вырасти.