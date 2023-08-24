Чт, 24.08.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Очередь с самого утра: на Саркандаугаве открылся Lidl

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Lidl на Саркандаугаве
Lidl на Саркандаугаве Фото: Пресс-фото

В четверг, 23 августа, в 7:30 утра на Саркандаугаве в Риге открылся уже 26-й магазин Lidl. Он расположен на берегу канала Саркандаугава, и до него легко добраться как с улицы Дунтес, так и со стороны Ганибу дамбис, где построен транспортный мост, сообщили RUS TVNET представители торговой сети.

В реализацию проекта инвестированы почти 10 миллионов евро, которые включают в себя не только возведение здания магазина, но и санацию промышленно загрязненной почвы и грунтовых вод, что обошлось почти в 800 000 евро, строительство абсолютно нового транспортного моста (780 000 евро), а также работы по модернизации и благоустройству окружающей среды и дорожной инфраструктуры.

Lidl на Саркандаугаве
Lidl на Саркандаугаве Фото: Пресс-фото

Традиционно, задолго до открытия магазина Lidl, перед дверьми выстроилась очередь из нетерпеливых покупателей, а первый из них, который дожидался открытия уже с 2:22 утра, получил подарочную карту Lidl на сумму 30 евро. Первые три покупателя получили специальные подарочные карты номиналом в 30 евро.

"На радость жителей Саркандаугавы сегодня открыт не только новый магазин Lidl, позволяющий значительно сэкономить при покупках, но и обустроено современное общественное пространство", – заявил региональный менеджер Lidl Latvija Гиртс Упениекс.

Фото: Пресс-фото

Магазин Lidl в Саркандаугаве:

Время работы:

  • 7.30 - 22.00 Понедельник - Суббота
  • 8.00 - 22.00 Воскресенье

Площадь здания магазина:

  • 2074 кв.м.

Площадь торгового зала:

  • 1432 кв.м.

Объем насаждений:

  • Высажены 279 саженцев кустов и декоративных кустарников, в том числе 40 гималайских берез, 112 саженцев дрока красильного и 68 спирей березолистных.

Для удобства автоводителей:

  • 124 парковочных места;
  • 6 парковочных мест для людей с особыми потребностями;
  • 2 семейных парковочных места.

На радость велосипедистам:

  • 24 стальные стойки, где можно безопасно оставить велосипед.

Для удобства клиентов:

  • Два депозитных таромата;
  • Закупочные тележки разных размеров, в т.ч. для детей, посетителей с младенцами и людей в инвалидных колясках;
  • Туалет и комната для пеленания младенцев.

Для зеленой планеты:

  • Повышенный уровень теплоэффективности здания;
  • Система централизованного контроля вентиляции;
  • Современное и экономичное LED-освещение внутренних помещений и прилегающих территорий;
  • Для отопления, освещения и вентиляции здания закупается и используется 100% производимое в Латвии возобновляемое "зеленое электричество".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх