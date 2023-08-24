Очередь с самого утра: на Саркандаугаве открылся Lidl

В четверг, 23 августа, в 7:30 утра на Саркандаугаве в Риге открылся уже 26-й магазин Lidl. Он расположен на берегу канала Саркандаугава, и до него легко добраться как с улицы Дунтес, так и со стороны Ганибу дамбис, где построен транспортный мост, сообщили RUS TVNET представители торговой сети.
В реализацию проекта инвестированы почти 10 миллионов евро, которые включают в себя не только возведение здания магазина, но и санацию промышленно загрязненной почвы и грунтовых вод, что обошлось почти в 800 000 евро, строительство абсолютно нового транспортного моста (780 000 евро), а также работы по модернизации и благоустройству окружающей среды и дорожной инфраструктуры.
Традиционно, задолго до открытия магазина Lidl, перед дверьми выстроилась очередь из нетерпеливых покупателей, а первый из них, который дожидался открытия уже с 2:22 утра, получил подарочную карту Lidl на сумму 30 евро. Первые три покупателя получили специальные подарочные карты номиналом в 30 евро.
"На радость жителей Саркандаугавы сегодня открыт не только новый магазин Lidl, позволяющий значительно сэкономить при покупках, но и обустроено современное общественное пространство", – заявил региональный менеджер Lidl Latvija Гиртс Упениекс.
Магазин Lidl в Саркандаугаве:
Время работы:
- 7.30 - 22.00 Понедельник - Суббота
- 8.00 - 22.00 Воскресенье
Площадь здания магазина:
- 2074 кв.м.
Площадь торгового зала:
- 1432 кв.м.
Объем насаждений:
- Высажены 279 саженцев кустов и декоративных кустарников, в том числе 40 гималайских берез, 112 саженцев дрока красильного и 68 спирей березолистных.
Для удобства автоводителей:
- 124 парковочных места;
- 6 парковочных мест для людей с особыми потребностями;
- 2 семейных парковочных места.
На радость велосипедистам:
- 24 стальные стойки, где можно безопасно оставить велосипед.
Для удобства клиентов:
- Два депозитных таромата;
- Закупочные тележки разных размеров, в т.ч. для детей, посетителей с младенцами и людей в инвалидных колясках;
- Туалет и комната для пеленания младенцев.
Для зеленой планеты:
- Повышенный уровень теплоэффективности здания;
- Система централизованного контроля вентиляции;
- Современное и экономичное LED-освещение внутренних помещений и прилегающих территорий;
- Для отопления, освещения и вентиляции здания закупается и используется 100% производимое в Латвии возобновляемое "зеленое электричество".
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