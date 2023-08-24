Очередь с самого утра: на Саркандаугаве открылся Lidl

В реализацию проекта инвестированы почти 10 миллионов евро, которые включают в себя не только возведение здания магазина, но и санацию промышленно загрязненной почвы и грунтовых вод, что обошлось почти в 800 000 евро, строительство абсолютно нового транспортного моста (780 000 евро), а также работы по модернизации и благоустройству окружающей среды и дорожной инфраструктуры.

Lidl на Саркандаугаве Фото: Пресс-фото

Традиционно, задолго до открытия магазина Lidl, перед дверьми выстроилась очередь из нетерпеливых покупателей, а первый из них, который дожидался открытия уже с 2:22 утра, получил подарочную карту Lidl на сумму 30 евро. Первые три покупателя получили специальные подарочные карты номиналом в 30 евро.

"На радость жителей Саркандаугавы сегодня открыт не только новый магазин Lidl, позволяющий значительно сэкономить при покупках, но и обустроено современное общественное пространство", – заявил региональный менеджер Lidl Latvija Гиртс Упениекс.

Фото: Пресс-фото

Магазин Lidl в Саркандаугаве: Время работы: 7.30 - 22.00 Понедельник - Суббота

8.00 - 22.00 Воскресенье Площадь здания магазина: 2074 кв.м. Площадь торгового зала: 1432 кв.м. Объем насаждений: Высажены 279 саженцев кустов и декоративных кустарников, в том числе 40 гималайских берез, 112 саженцев дрока красильного и 68 спирей березолистных. Для удобства автоводителей: 124 парковочных места;

6 парковочных мест для людей с особыми потребностями;

2 семейных парковочных места. На радость велосипедистам: 24 стальные стойки, где можно безопасно оставить велосипед. Для удобства клиентов: Два депозитных таромата;

Закупочные тележки разных размеров, в т.ч. для детей, посетителей с младенцами и людей в инвалидных колясках;

Туалет и комната для пеленания младенцев. Для зеленой планеты: Повышенный уровень теплоэффективности здания;

Система централизованного контроля вентиляции;

Современное и экономичное LED-освещение внутренних помещений и прилегающих территорий;

Для отопления, освещения и вентиляции здания закупается и используется 100% производимое в Латвии возобновляемое "зеленое электричество".