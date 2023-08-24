Видео ⟩ Жительница Вентспилса: город многим отказывает в установке солнечных панелей

В программу Bez Tabu обратилась жительница Вентспилса, которая считает, что местное самоуправление имеет серьезные претензии к альтернативным вариантам электроснабжения, сообщает программа Bez Tabu.
"В Вентспилсе запрещено устанавливать солнечные батареи на крыше со стороны улицы и вообще в Старом городе. В Вентспилсе четверти владельцев частных домов запрещено пользоваться солнечной энергией", - недовольна Андра.
В Вентспилсе есть даже две исторически охраняемые территории - в районе старого городского рынка и застройки малоэтажных домов ближе к побережью Балтийского моря.
И в этих двух зонах действуют разные правила относительно размещения солнечных батарей на крышах домов.
В Старом городе уже в трех случаях было отказано в установке солнечных батарей на крышах. Один из владельцев здания установил их без разрешения, и в настоящее время ведется расследование ситуации.
Программа Bez Tabu связалась с другими муниципалитетами, чтобы выяснить, существуют ли в других регионах страны ограничения в отношении территорий исторической застройки.
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