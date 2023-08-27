Подготовка к школе: 73% семей больше всего денег тратят на детскую одежду и обувь

Подготовка ребенка к школе обходится родителям в немалую сумму. Исследование Norstat Latvija показало, что 64% семей, в которых воспитываются несовершеннолетние дети, тратят на эти цели до 300 евро. Еще 21% откладывают на детей от 300 до 500 евро, а 4% - даже до 1000 евро.

Расходы во многом диктуются количеством детей в семье. Чем больше детей, тем меньше средств тратится на каждого из них. 60% семей с одним ребенком тратят на ребенка до 300 евро, а 25% - от 300 до 500 евро. В семьях с двумя детьми эти цифры составляют 66% и 20% соответственно, а с тремя - 65% и 18%.

Самая крупная статья расходов - обувь и одежда. Больше всего денег на эти цели тратят 73% семей. В свою очередь, 16% респондентов тратят наибольшую сумму денег на школьную сумку и все, что в нее складывается: тетради, пеналы, краски и другие учебные материалы, которыми по просьбе школы приходится обеспечивать ребенка родителям.

Траты на современные технологии являются самой большой статьей расходов для 7% семей. Социологи добавляют, что эти расходы могут быть неправильно отражены в результатах опроса. В среднем смартфон и компьютер стоят более 300 евро, но их обычно покупают, распределяя окончательную стоимость на несколько месяцев. Кроме того, не всегда техника закупается в августе или сентябре. Она также может стать собственностью школьника на Рождество или в конце успешного учебного года.

Руководитель латвийского филиала Bigbank Эдгар Сургофтс говорит, что из-за высокой инфляции родители этим летом сосредоточены на приобретении лишь самого важного для школьников. Среди покупок преобладают одежда, обувь и учебные пособия. Лишь 1% опрошенных делают серьезные вложения в ремонт детской комнаты, а 3% всех опрошенных также покупают мебель, отвечающую потребностям школьника.

Дети школьного возраста растут в Латвии в более чем 220 000 семей.

Norstat Latvija провело исследование в середине августа, опросив 505 семей с детьми школьного возраста.