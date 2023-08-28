Бывший руководитель Omniva Latvija возглавит Latvijas pasts

Краузе-Чеботаре шесть лет занимала должность руководителя и члена правления компании по доставке посылок Omniva Latvija. По данным Firmas.lv, Краузе-Чеботаре работала в правлении Omniva Latvija до 24 августа этого года. До работы в правлении Omniva Latvija она 11 лет проработала в Swedbank, где последние годы руководила отделом управления денежными средствами. Краузе-Чеботаре окончила факультет бизнеса, управления и экономики Латвийского университета и получила степень магистра управления в Рижской высшей школе экономики.

В августе Latvijas Pasts покинул и бывший коммерческий директор Густс Музикантс, который стал членом правления Omniva Latvija.

На вопрос, является ли переход Музикантса в Omniva Latvija и переход Краузе-Чеботаре из Omniva Latvija в Latvijas Pasts намеренной рокировкой, представители компании ответили, что это совпадение.

С другой стороны, Кулиньш, который продолжит исполнять обязанности члена правления Latvijas Pasts по развитию бизнеса, почти 17 лет занимал различные руководящие должности в аптечной сети "Apotheka", в том числе более 13 лет был исполнительным директора и 15 лет членом правления. Кулиньш получил степень магистра финансов и кредитования в Латвийском университете, а в настоящее время продолжает обучение в Рижской школе бизнеса по магистерской программе "Управление предприятиями и организациями".

Члены правления Андрис Пуриньш и Кристап Круминьш продолжат работу вместе с Краузе-Чеботаре и Кулиньшем в руководящей команде Latvijas pasts.

В то же время Latvijas Pasts сообщает, что Марцис Вилканс покинул пост председателя правления. Вилцанс договорился о своем уходе с правлением Latvijas pasts и не занимает эту должность с 23 августа.

Связаться с самим Вилцансом агентству LETA не удалось.