Видео ⟩ Передача: Турецкие инвесторы потеряли надежду восстановить металлургию в Лиепае

LTV отмечает, что предприятие не скрывает разочарования тем, что не удалось договориться о начале производственной деятельности с Лиепайской городской думой и управлением Специальной экономической зоны (СЭЗ). Лиепая не отступает от плана по созданию экологически чистого индустриального парка на территории бывшего завода Liepājas metalurgs.

Юристы SIA Liepāja Steel в настоящее время готовят необходимую документацию для демонтажа сталеплавильной печи Liepājas Metalurgs. Правление компании пока не знает, когда ее заберут из Лиепаи, но не заинтересовано в задержке, чтобы больше не платить арендную плату за землю под печью. По данным LTV, расходы с момента покупки печи очень велики.

Вся территория Liepājas Metalurgs площадью около 120 гектаров принадлежит Лиепайской СЭЗ и муниципалитету, который пять лет назад вместе с Министерством экономики и Латвийским агентством инвестиций и развития (LIAA) подписали протокол о намерениях о развитии современного индустриального парка.

В настоящее время Лиепайская городская дума и администрация СЭЗ работают над привлечением средств европейских фондов для очистки бывшей территории завода от исторических загрязнений, таких как мазут и радиация, надеясь, что запланированный здесь экологически чистый индустриальный парк сможет развиваться быстрее.

Liepājas Metalurgs был признан неплатежеспособным в сентябре 2016 года.

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