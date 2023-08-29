Тренер сборной Канады: Шмитс - игрок уровня НБА

Для мужской сборной Канады по баскетболу матч чемпионата мира против сборной Латвии будет непростым испытанием, заявил главный тренер канадской команды Жорди Фернандес, похвалив при этом латвийского форварда Роланда Шмитса, сообщает агентство LETA.
Во вторник в 16:30 по латвийскому времени наши баскетболисты в заключительном матче подгруппы Н встретятся с Канадой. Обе команды уже квалифицировались в топ-16 или второй этап, где результат встречи станет решающим за место в четвертьфинале.
По словам Фернандеса, он знает нескольких латвийских баскетболистов, которые раньше играли в Испании. Он выделил Шмитса, который провёл в Испании 10 лет свой карьеры, представляя сначала команду "Фуэнлабрада", а затем более титулованную "Барселону". В прошлом сезоне он прекрасно играл за каунасский "Жальгирис".
Latvia sending their fans into a frenzy! 🤯#FIBAWC x #WinForLatvia 🇱🇻 pic.twitter.com/xkV59XBicV— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 25, 2023
Клубы НБА неоднократно проявляли интерес к 28-летнему Шмитсу, однако он до сих пор строил карьеру лишь в Европе. После удачного сезона в рядах "Жальгириса" латыш подписал трёхлетний контракт с литовским флагманом.
"Я всегда считал, что Роланд Шмитс - игрок уровня НБА", - отметил главный тренер сборной Канады, работавший в клубах НБА "Денвер Наггетс" и "Сакраменто Кингз".
На чемпионате мира Шмитс в данный момент является лучшим по реализации двухочковых. Центровой реализовал 92,9% двухочковых бросков (13 из 14). В двух играх он в среднем набирал 18,2 очка и делал 4,5 подбора.
#FIBAWC2023. GameDay2. 🇱🇻Latvia 88:86 🇫🇷France. 📊Rolands Smits - 30min/20pts (8/10 FG, 2/2 FT) /2reb/2ast/1stl/22eff! #TrisZvaigznes #FutureMBB #FutureSportsGroup pic.twitter.com/4vg5c6tJlF— Future Sports Group (@future__sg) August 27, 2023
В данный момент в турнире все 32 команды провели по два матча. Латвия лидирует на чемпионате мира по точности дальних бросков - 45,7% (32 из 70). Канадцы занимают третье место (43,9 или 29 из 66). На втором месте - Южный Судан (44,6% или 25 из 56).
"Хорошая команда реализующих дальние броски, которая играет быстро. Они упорно сражаются и могут конкурировать с любой командой. Латвия одержала впечатляющие победы в подготовительных играх и первых двух матчах чемпионата мира", - сказал штурман сборной Канады.
"Для нас это большой вызов, мы приятно встревожены. Это будет лучшая команда, с которой мы до сих пор играли. Как я уже сказал, это будет для нас проверкой.
В первом матче чемпионата мира канадцы со счётом 95:65 обыграли Францию, а во втором со счётом 128:73 разгромили Ливан. Фернандес указал, что, несмотря на убедительную победу, в матче против Ливана возможность выйти на площадку была у всех игроков.
"Это была хорошая игра, в ходе которой все получили одинаковое игровое время, но в это же время боролись достаточно упорно, играли физически, и мы управляли происходящим на площадке. Все равно против кого мы играем, но, если играем правильно, то всё будет хорошо", - пояснил тренер.
"Мы в очень хорошей форме - мы готовы бежать, готовы играть в физический баскетбол", - добавил он.
Фернандес также отметил, что ждет от матча против Латвии, что у соперника будет хороший план на игру.
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