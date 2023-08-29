Тренер сборной Канады: Шмитс - игрок уровня НБА

На чемпионате мира Шмитс в данный момент является лучшим по реализации двухочковых. Центровой реализовал 92,9% двухочковых бросков (13 из 14). В двух играх он в среднем набирал 18,2 очка и делал 4,5 подбора.

В данный момент в турнире все 32 команды провели по два матча. Латвия лидирует на чемпионате мира по точности дальних бросков - 45,7% (32 из 70). Канадцы занимают третье место (43,9 или 29 из 66). На втором месте - Южный Судан (44,6% или 25 из 56).

"Хорошая команда реализующих дальние броски, которая играет быстро. Они упорно сражаются и могут конкурировать с любой командой. Латвия одержала впечатляющие победы в подготовительных играх и первых двух матчах чемпионата мира", - сказал штурман сборной Канады.

"Для нас это большой вызов, мы приятно встревожены. Это будет лучшая команда, с которой мы до сих пор играли. Как я уже сказал, это будет для нас проверкой.

В первом матче чемпионата мира канадцы со счётом 95:65 обыграли Францию, а во втором со счётом 128:73 разгромили Ливан. Фернандес указал, что, несмотря на убедительную победу, в матче против Ливана возможность выйти на площадку была у всех игроков.

"Это была хорошая игра, в ходе которой все получили одинаковое игровое время, но в это же время боролись достаточно упорно, играли физически, и мы управляли происходящим на площадке. Все равно против кого мы играем, но, если играем правильно, то всё будет хорошо", - пояснил тренер.

"Мы в очень хорошей форме - мы готовы бежать, готовы играть в физический баскетбол", - добавил он.

Фернандес также отметил, что ждет от матча против Латвии, что у соперника будет хороший план на игру.