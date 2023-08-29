Главное за 29 августа ⟩ Ничтожный прирост пенсий, как закончить войну в Украине и журналисты TVNET GRUPA номинированы на награду

В то время когда Россия показала свою истинную сущность, Запад должен перестать проводить свою политику так, будто Украина является "одной из точек" в отношениях с Россией. Кроме того, Украина должна стать членом НАТО уже в следующем году. Это единственный способ положить конец войне в Украине, считает бывший посол США в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Грузии Иен Келли.

Республиканец Вивек Рамасвами обещает снять с Москвы санкции и принять контроль РФ над захваченными украинскими территориями в обмен на выход России из военного союза с Китаем.

Вечером во вторник, 29 августа, пресс-служба Евгения Пригожина сообщила в Telegram-канале, что прощание с ним прошло на Пороховском кладбище в закрытом формате, пишет "Медуза".

В Украине все более вероятным становится сценарий замороженного конфликта, признал на собрании послов Чехии премьер-министр страны Петр Фиала, сообщает ВВС.

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Во вторник, 29 августа, сборная Латвии по баскетболу в своём третьем матче на чемпионате мира потерпела поражение от Канады.

"Норвегия оказалась другой", - говорит о своей новой поездке латвийский тревел-блогер Лида Нижникова. На этот раз ее спутником стал фотограф Артур, который живет в Норвегии уже 10 лет.

Музыканты российской группы "Звери" Роман Билык (Рома Зверь) и Герман Осипов записали на видео песню, написанную после их поездки в самопровозглашенную ДНР, пишет "Медуза".

Очередной тест по-латышскому - продолжаем проверять и подтягивать свои знания!

В предстоящий осенний сезон наибольшую угрозу здоровью будет представлять не Covid-19, а грипп, заявил Diena член Государственного совета по иммунизации (IVP), семейный врач Айнис Дзалбс.

Может показаться, что стать свидетелем такой ​​большой победы вживую - это нечто грандиозное. Да и нет. Возможно, эмоции у экранов телевизора были гораздо более впечатляющими, но свою работу надо любить, поэтому поделюсь, как выглядело это знаменательное событие с точки зрения журналиста.