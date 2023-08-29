Уходящий день недели принес множество событий - журналисты TVNET GRUPA номинированы на награду, "Объединенный список" предложит свою модель коалиции, а бывший посол США назвал способ, как закончить войну в Украине. Об этих и других новостях вторника, 29 августа, расскажет RUS TVNET.
Главное за 29 августа ⟩ Ничтожный прирост пенсий, как закончить войну в Украине и журналисты TVNET GRUPA номинированы на награду
Новости Латвии:
"Объединенный список" (ОС) оценивает предложенную кандидатом в премьер-министры Эвикой Силиней ("Новое Единство") коалиционную модель, как недостаточно эффективную, поэтому предложит другую модель.
Жюри премии Ассоциации журналистов Латвии Izcilības balva 2023 ("Награда за выдающиеся достижения 2023") оценило 120 представленных работ и назвало всех номинантов. Среди них и журналисты TVNET GRUPA - главный редактор RUS TVNET, автор и ведущая программы "Кто вам платит?" Эрика Сташкевич и журналист RUS TVNET, автор колонки "Липину интересно" Артем Липин.
Начиная с 1 октября все получатели пенсий получат уже проиндексированные пенсии, однако прирост будет небольшим, сообщает передача Panorāma.
На улице Спилвес в Ильгюциемсе жители многоквартирного дома пытались избавиться от ненужных вещей, выбрасывая их из окна четвертого этажа на выращенные соседями кусты, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
В среду над Латвией пройдет циклон, который принесет грозы с ливнями, местами - разрушительные бури с крупным градом, предупреждают синоптики.
За рубежом:
Во вторник, 29 августа, в Челябинской области России разбился вертолет Ми-8, принадлежащий Федеральной службе безопасности РФ (ФСБ). Все люди, находившиеся на борту, погибли, сообщают российские экстренные службы.
В то время когда Россия показала свою истинную сущность, Запад должен перестать проводить свою политику так, будто Украина является "одной из точек" в отношениях с Россией. Кроме того, Украина должна стать членом НАТО уже в следующем году. Это единственный способ положить конец войне в Украине, считает бывший посол США в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Грузии Иен Келли.
Республиканец Вивек Рамасвами обещает снять с Москвы санкции и принять контроль РФ над захваченными украинскими территориями в обмен на выход России из военного союза с Китаем.
Вечером во вторник, 29 августа, пресс-служба Евгения Пригожина сообщила в Telegram-канале, что прощание с ним прошло на Пороховском кладбище в закрытом формате, пишет "Медуза".
В Украине все более вероятным становится сценарий замороженного конфликта, признал на собрании послов Чехии премьер-министр страны Петр Фиала, сообщает ВВС.
Интересное чтиво:
Во вторник, 29 августа, сборная Латвии по баскетболу в своём третьем матче на чемпионате мира потерпела поражение от Канады.
"Норвегия оказалась другой", - говорит о своей новой поездке латвийский тревел-блогер Лида Нижникова. На этот раз ее спутником стал фотограф Артур, который живет в Норвегии уже 10 лет.
Музыканты российской группы "Звери" Роман Билык (Рома Зверь) и Герман Осипов записали на видео песню, написанную после их поездки в самопровозглашенную ДНР, пишет "Медуза".
Очередной тест по-латышскому - продолжаем проверять и подтягивать свои знания!
В предстоящий осенний сезон наибольшую угрозу здоровью будет представлять не Covid-19, а грипп, заявил Diena член Государственного совета по иммунизации (IVP), семейный врач Айнис Дзалбс.
Может показаться, что стать свидетелем такой большой победы вживую - это нечто грандиозное. Да и нет. Возможно, эмоции у экранов телевизора были гораздо более впечатляющими, но свою работу надо любить, поэтому поделюсь, как выглядело это знаменательное событие с точки зрения журналиста.
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