В Сейм поданы поправки к закону о помощи самоуправлениям и жителям в случае стихийных бедствий

Законопроектом предусмотрено право министра финансов увеличивать предусмотренную законом апроприацию государственного бюджета на непредвиденные случаи для устранения последствий катастроф, стихийных бедствий и пожаров, а также возмещения причиненного ими ущерба, что позволит достаточно гибко реагировать на ситуацию.

Установлено, что увеличение ассигнований не может превышать 0,05% прогноза валового внутреннего продукта (ВВП) в соответствии с законом о государственном бюджете (до 21 миллиона евро). Эти дополнительные средства планируется использовать в том числе для устранения ущерба, нанесенного ураганом 7 августа.

Министр финансов Арвилс Ашераденс заявил, что самоуправления ожидают от правительства реальных действий по поддержке жителей в устранении последствий урагана. Также это позволит в случае необходимости увеличивать средства на непредвиденные случаи в будущем.