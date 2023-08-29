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В Сейм поданы поправки к закону о помощи самоуправлениям и жителям в случае стихийных бедствий

rus.tvnet.lv/LETA
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Наводнение в Екабпилсе.
Наводнение в Екабпилсе. Фото: Ivars Soikāns/LETA

Министерство финансов подало в Сейм проект поправок к закону о бюджете и финансовом управлении, предусматривающих быструю и оперативную государственную поддержку пострадавшим от крупных стихийных бедствий и пожаров, сообщили агентству LETA представители Минфина.

Законопроектом предусмотрено право министра финансов увеличивать предусмотренную законом апроприацию государственного бюджета на непредвиденные случаи для устранения последствий катастроф, стихийных бедствий и пожаров, а также возмещения причиненного ими ущерба, что позволит достаточно гибко реагировать на ситуацию.

Установлено, что увеличение ассигнований не может превышать 0,05% прогноза валового внутреннего продукта (ВВП) в соответствии с законом о государственном бюджете (до 21 миллиона евро). Эти дополнительные средства планируется использовать в том числе для устранения ущерба, нанесенного ураганом 7 августа.

Министр финансов Арвилс Ашераденс заявил, что самоуправления ожидают от правительства реальных действий по поддержке жителей в устранении последствий урагана. Также это позволит в случае необходимости увеличивать средства на непредвиденные случаи в будущем.

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