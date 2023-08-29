Банк LHV в Эстонии оштрафован почти на миллион евро

По словам председателя правления ФИ Кильвара Кесслера, быстрый рост банка в сочетании с рисковой средой привел к появлению слабых места и нарушениям.

"С быстро растущими финансовыми посредниками может случиться, что контроль над рисками не будет развиваться в том же темпе, что и быстрый рост. В этом случае ФИ своим надзором напоминает о необходимости уделять внимание управлению рисками и инвестировать в него. Банк LHV конструктивно сотрудничает с нами в этом вопросе и предпринимает шаги по устранению недостатков. Мы внимательно следим за этим процессом", - сказал Кесслер.

Как сообщила BNS председатель правления банка LHV Кадри Кийсель, LHV уже работал над укреплением системы контроля рисков в отношении коммерческой линии финансовых посредников и до начала проверки. По ее словам, из 22 выявленных в ходе надзора недостатков к настоящему времени в основном большая часть устранена и работа в этом направлении продолжится до конца года.