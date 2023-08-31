США снова разместят ядерное оружие в Британии

США планируют перебросить на британскую базу ВВС в Лейкенхите эскадрилью истребителей-бомбардировщиков F-35. Эти самолеты способны нести ядерные боеголовки.

В Лейкенхите также разместится хранилище ядерного оружия США. Конгресс США уже выделил на эти цели 50 миллионов долларов.

F-35 прибудут в Великобританию либо в конце этого, либо в следующем году, сообщил газете источник, знакомый с ситуацией.

В настоящее время около 150 американских ядерных бомб B-61 остается в других странах-членах НАТО - Бельгии, Германии, Нидерландах, Италии и Турции.

В Великобритании ядерное оружие США находилось до 2008 года, когда оно было вывезено с учетом снижения угрозы ядерной войны.