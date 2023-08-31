Главное за 31 августа ⟩ Бизнесмен против Sadales tīkls, бабушка Шилова не сдала латышский и очереди на заправках

С 9:00 до 10:00 утра перед зданием Сейма прошел пикет против перехода на образование только на латышском языке.

За рубежом:

Всю ночь со вторника на среду над соседним с Эстонией Псковом виднелось зарево пожаров. Базовый аэродром 76-й десантно-штурмовой дивизии был атакован десятками ударных беспилотников. Самые разные источники в Пскове рассказали о ситуации в городе после небывалого ЧП и об отношении к утверждениям пропаганды РФ, что атака могла быть организована из стран Балтии.

Критики контрнаступления Украины должны "заткнуться", заявил во время встречи министров иностранных дел Европейского союза глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Жительница Эстонии, у которой оформлена рабочая страховка в частном медицинском центре Confido, столкнулась с неуважительным отношением медсестры из-за случайно брошенной фразы на русском языке, пишет портал. "За себя мне не обидно, эстонский я знаю. Но если бы это была моя коллега из Украины? Ей ответили бы так же?", - задается вопросом Александра.

Интересное чтиво:

Бабушка вратаря сборной Латвии по хоккею Артура Шилова Ирина Шилова - одна из проживающих в Латвии граждан России, которая не сдала экзамен по государственному языку на уровень А2, пишет в социальных сетях даугавпилчанка Ольга Петкевич.

Алексею Сорокину 50 лет. Он родился в Красноармейске - небольшом российском городке в Саратовской области, окончил Саратовский государственный университет и работал переводчиком с немецкого языка. Сейчас он живет в Краславе.

Латвийский певец и шоумен Маркус Рива принимает участие в съемках многосерийного комедийного фильма Produkts ("Продукт"). RUS TVNET пообщался с артистом и узнал некоторые детали о том, что происходило на съемочной площадке!

Билет, чемодан, аэропорт - как латвийцы справляются с финансовыми трудностями, лаконично описывают представители заемщиков. По их мнению, поскольку жизнь продолжает дорожать, немало заемщиков "попадут в ловушку", и новая "волна отъездов" - лишь вопрос времени. По оценкам Латвийской ассоциации заемщиков, в настоящее время более 100 тысяч человек в Латвии испытывают трудности с различными платежами.