Этот день настал - уже завтра наступает осень, дети спешат в школу, а природа готовится ко сну. В последний день лета RUS TVNET рассказывает о главных событиях уходящего четверга, 31 августа.
Главное за 31 августа ⟩ Бизнесмен против Sadales tīkls, бабушка Шилова не сдала латышский и очереди на заправках
Новости Латвии:
Во вторник, 29 августа, в рижском микрорайоне Пурвциемс средь бела дня мужчина получил ножевое ранение. Нападавший ранее был судим за убийство, а теперь зарезал своего знакомого из-из потерянного чека на депозит.
В программу Krustpunktā "Латвийского радио" пришел президент Латвии Эдгар Ринкевич. Кроме ведущего Айдиса Томсонса вопросы ему задавали журналист службы новостей "Латвийского радио" Янис Кинцис и главный редактор RUS TVNET Эрика Сташкевич.
Бизнесмен Гатис Лазда подал заявление в Генеральную прокуратуру, в котором утверждает, что Sadales tīkls, применяя новые тарифы, взимает с конечных потребителей плату за поддержание мощности подключения, которое компания фактически вообще не обеспечивает.
Сегодня с 14:00 до 17:00 на всех заправках Circle K Latvia цена на топливо была снижена на 15 центов за литр. Акция является частью международной инициативы компании Circle K Day, которая впервые проходит на более чем 1600 АЗС по всему миру. Конкуренты ответили своими акциями.
А вот, к чему это привело:
Музей истории медицины имени Паула Страдиня вновь вывесил на фасаде своего здания напротив российского посольства плакат в поддержку Украины, на котором изображено лицо президента России Владимира Путина, превращающееся в череп.
С 9:00 до 10:00 утра перед зданием Сейма прошел пикет против перехода на образование только на латышском языке.
За рубежом:
Всю ночь со вторника на среду над соседним с Эстонией Псковом виднелось зарево пожаров. Базовый аэродром 76-й десантно-штурмовой дивизии был атакован десятками ударных беспилотников. Самые разные источники в Пскове рассказали о ситуации в городе после небывалого ЧП и об отношении к утверждениям пропаганды РФ, что атака могла быть организована из стран Балтии.
Критики контрнаступления Украины должны "заткнуться", заявил во время встречи министров иностранных дел Европейского союза глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Жительница Эстонии, у которой оформлена рабочая страховка в частном медицинском центре Confido, столкнулась с неуважительным отношением медсестры из-за случайно брошенной фразы на русском языке, пишет портал. "За себя мне не обидно, эстонский я знаю. Но если бы это была моя коллега из Украины? Ей ответили бы так же?", - задается вопросом Александра.
Интересное чтиво:
Бабушка вратаря сборной Латвии по хоккею Артура Шилова Ирина Шилова - одна из проживающих в Латвии граждан России, которая не сдала экзамен по государственному языку на уровень А2, пишет в социальных сетях даугавпилчанка Ольга Петкевич.
Алексею Сорокину 50 лет. Он родился в Красноармейске - небольшом российском городке в Саратовской области, окончил Саратовский государственный университет и работал переводчиком с немецкого языка. Сейчас он живет в Краславе.
Латвийский певец и шоумен Маркус Рива принимает участие в съемках многосерийного комедийного фильма Produkts ("Продукт"). RUS TVNET пообщался с артистом и узнал некоторые детали о том, что происходило на съемочной площадке!
Билет, чемодан, аэропорт - как латвийцы справляются с финансовыми трудностями, лаконично описывают представители заемщиков. По их мнению, поскольку жизнь продолжает дорожать, немало заемщиков "попадут в ловушку", и новая "волна отъездов" - лишь вопрос времени. По оценкам Латвийской ассоциации заемщиков, в настоящее время более 100 тысяч человек в Латвии испытывают трудности с различными платежами.
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