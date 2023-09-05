Последствия бури: самоуправления хотят получить на устранение ущерба 8,9 млн евро

Правительство предоставит софинансирование в размере не менее 30% для покрытия расходов на утилизацию строительных отходов и реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в собственности или под контролем самоуправления, за исключением случаев, когда объектом является центр социального ухода, дневной социальный центр, социальный дом или специальное образовательное учреждение. В случае крупных стихийных бедствий, если сумма причиненного ущерба превышает 2% от запланированных расходов бюджета самоуправления на текущий год, правительство может принять решение о выделении средств на иных условиях.

С учетом указанного и возможного размера ущерба свыше 2% от запланированных расходов бюджетов самоуправления, что дает возможность сократить размер софинансирования, общий предварительный объем необходимого финансирования из средств на непредвиденные расходы для покрытия ущерба составит от 5,34 млн евро до 7 млн евро.

В докладе отмечается, что причиненные бурей разрушения в разных самоуправлениях значительно различаются: есть края, на территории которых было повреждено менее пяти объектов частной собственности, в то время как на территориях других самоуправлений пострадало более 800 объектов частной собственности. Это влияет на возможности самоуправлений обследовать все пострадавшие от урагана объекты, сфотографировать ущерб и подготовить необходимые решения. Кроме того, количество строительного мусора также существенно различается между самоуправлениями, и там, где был нанесен наибольший ущерб, на его вывоз уходит больше времени.

Поэтому в настоящее время заявки самоуправлений на выделение средств для устранения ущерба планируется разделить на две части, подав первую часть на рассмотрение до 8 сентября, а вторую - к 13 октября.

В течение двух недель после получения всех необходимых и уточненных документов МОСРР рассмотрит предоставленные самоуправлениями документы и примет решение о подготовке запроса для рассмотрения в Кабинету министров.