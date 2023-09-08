Глава Латвийского агентства инвестиций и развития Рожкалнс покинет должность в конце сентября

Последним рабочим днем Рожкалнса будет 29 сентября.

Поясняя причины своего ухода, Рожкалнс отметил, что, приступая к исполнению обязанностей директора ЛАИР, хотел изменить представление об учреждении, формируя ЛАИР как организацию, миссия которой заключается в работе на благо общества. "За три года мне удалось начать процесс перемен и изменить внутреннюю культуру организации, однако отсутствие четких приоритетов на государственном уровне по улучшению условий для бизнеса не позволило в полной мере реализовать те намерения, которые я изначально планировал", - сказал он.

Рожкалнс считает, что для ускорения экономического развития необходимо отойти от традиционных подходов и предлагать гибкие решения, способные обеспечить наилучшую отдачу в конкретный момент.

"Мы часто сами создаем себе ненужные препятствия, на преодоление которых тратим много времени. Так мы теряем конкурентные преимущества. Нам также следует думать о том, чтобы больше инвестировать в стимулирование предпринимательства", - сказал Рожкалнс, отмечая, что Эстония тратит на эти цели в четыре раза больше, чем Латвия, а Литва - в два раза больше.

В ближайшее время Государственная канцелярия планирует объявить открытый конкурс на должность директора ЛАИР.

Рожкалнс возглавлял ЛАИР с января 2020 года, и за это время было реализовано и начато 143 инвестиционных проекта на сумму 1,7 млрд евро, в результате чего создано почти 9000 новых рабочих мест.