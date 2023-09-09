В Латвии 48% жителей не слышали об экономике замкнутого цикла

По данным исследования, 39% респондентов заявили, что слышали об экономике замкнутого цикла, но не знают, как она работает на практике, и только 14% знают о ней.

В ходе опроса респондентам, независимо от их знаний, была разъяснена суть экономики замкнутого цикла.

На вопрос о том, как они будут участвовать в этом процессе, 36% респондентов признались, что в основном будут покупать экологически чистые товары. При этом 29% респондентов отдали бы свои старые, но в хорошем состоянии вещи, на благотворительность или продали бы. Еще 9% сказали, что будут покупать бывшие в употреблении или слегка подержанные вещи.

Данные опроса также показывают, что 16% респондентов не знают, как участвовать в модели экономики замкнутого цикла, а 10% не видят необходимости участвовать вообще.

Соблюдение принципов экономики замкнутого цикла способствует более длительному использованию материалов и вещей, тем самым оказывая существенное влияние на снижение количества отходов.

Экономика замкнутого цикла - это модель производства и потребления, которая предполагает совместное использование, аренду и повторное использование вещей и изделий в течение максимально длительного времени. Одним из способов является обеспечение максимально длительного использования товаров, находящихся в рабочем состоянии, что позволяет ограничить новые закупки.

Один из способов - использовать товар, как можно дольше, тем самым ограничивая новые покупки.

Опрос проводился в августе этого года с участием 1009 респондентов по всей Латвии.