В Латвии 48% жителей не слышали об экономике замкнутого цикла

В Латвии 48% опрошенных жителей ничего не знают об экономике замкнутого цикла и не слышали о такой модели, сообщили представители небанковского кредитора DelfinGroup, ссылаясь на опрос, проведенный DelfinGroup и Norstat Latvija.
По данным исследования, 39% респондентов заявили, что слышали об экономике замкнутого цикла, но не знают, как она работает на практике, и только 14% знают о ней.
В ходе опроса респондентам, независимо от их знаний, была разъяснена суть экономики замкнутого цикла.
На вопрос о том, как они будут участвовать в этом процессе, 36% респондентов признались, что в основном будут покупать экологически чистые товары. При этом 29% респондентов отдали бы свои старые, но в хорошем состоянии вещи, на благотворительность или продали бы. Еще 9% сказали, что будут покупать бывшие в употреблении или слегка подержанные вещи.
Данные опроса также показывают, что 16% респондентов не знают, как участвовать в модели экономики замкнутого цикла, а 10% не видят необходимости участвовать вообще.
Соблюдение принципов экономики замкнутого цикла способствует более длительному использованию материалов и вещей, тем самым оказывая существенное влияние на снижение количества отходов.
Экономика замкнутого цикла - это модель производства и потребления, которая предполагает совместное использование, аренду и повторное использование вещей и изделий в течение максимально длительного времени. Одним из способов является обеспечение максимально длительного использования товаров, находящихся в рабочем состоянии, что позволяет ограничить новые закупки.
Один из способов - использовать товар, как можно дольше, тем самым ограничивая новые покупки.
Опрос проводился в августе этого года с участием 1009 респондентов по всей Латвии.
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