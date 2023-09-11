Еврокомиссия призвала Латвию ограничить расходы. Стране может грозить штраф

Весной этого года Европейская комиссия предупредила государства-члены: высокие бюджетные дефициты были вполне объяснимы во время Covid-19, но теперь пришло время снова начать соблюдать правила. Невыполнение этого требования может привести к штрафам в следующем году. Эстония объявила о бюджете жесткой экономии, Латвия все еще не определилась с бюджетом на следующий год из-за отсутствия правительства, которое могло бы согласовать политические вопросы, сообщает программа Nekā personīga.
Латвия начала этот год с техническим бюджетом. Сейм утвердил новый бюджет только в марте. Новая коалиция не смогла договориться о налоговой реформе, но пообещала исправить ситуацию к следующему бюджету. Для этого была создана рабочая группа из политиков и общественных организаций.
"Мы интенсивно работали в рабочей группе с перерывом в несколько недель с начала весны до конца лета, еженедельно выкраивая время из своего бизнеса для участия в работе группы.
Не сказать, что работа была слишком продуктивной. Времени, если говорить в общих чертах, не хватило, но, конечно, рабочую группу возглавляет Министерство финансов со своими государственными служащими. Нет ясности в том, что будет включено в инициативы по бюджету следующего года", - пояснил Андрис Бите, президент Латвийской конфедерации работодателей.
Месяц назад Министерство финансов представило в правительство предложения по изменению налогообложения. В них нет ожидаемых предпринимателями послаблений по оплате труда, но есть, например, предложение не облагать налогом расходы на высшее образование. Министерство также предлагает ввести авансовый платеж по налогу на прибыль для банков. В настоящее время кредитные организации уплачивают его только при выводе дивидендов собственниками, а в будущем это будет фиксированный ежегодный платеж.
Однако предложения все еще находится на рассмотрении правительства. Этим займется следующее правительство, сообщает передача.
Кандидат в премьер-министры Эвика Силиня: Мы еще не обсуждали это на политическом уровне, поскольку у нас еще нет проекта бюджета.
Nekā personīga: Обычно, примерно в это время, он уже формируется…
Силиня: На данный момент остается ждать, кто из ответственных министров сможет решить эти вопросы. Об этом готов рассказать министр финансов вместе со своими коллегами. Тогда мы могли бы обсудить наиболее актуальные вопросы. Затем, когда мы сформируем правительство, мы должны договориться о том, какие налоговые вопросы мы готовы продвигать при формировании бюджета. Маловероятно, что сейчас, в краткосрочной перспективе, мы можем провести такое большое налоговое изменение. Я не думаю, что мы можем это сделать в настоящий момент. То, о чем все говорят, - это авансовый налог на банки, если его можно так назвать, - это может быть одним из предложений, но все остальное еще нужно обсуждать.
До принятия политических решений чиновники не могут заложить в бюджет ничего нового, а уже через месяц Латвия должна представить проект бюджета в Европейскую комиссию. В июле она опубликовала рекомендации для Латвии.
Дефицит бюджета Латвии составлял 7,1% в 2021 году и 4,4% в 2022 году. Потолок дефицита для стран ЕС составляет 3%, однако весной этого года Европейская комиссия объявила, что в связи с кризисом COvid-19 и последствиями войны в Украине она не будет начинать процедуры нарушения против государств-членов в этом году, но может сделать это в следующем.
В коридорах парламента и правительства поговаривают, что Брюссель призывает правительство Латвии "консолидировать расходы".
Nekā personīga: То есть никаких предупреждений от г-на Домбровскиса, когда он был здесь летом, не было?
Премьер-министр Кришьянис Кариньш: В настоящее время бюджетная политика правительства ведется очень ответственно. Нас не только никто не предупреждает, но и рейтинговые агентства говорят, что мы надежный партнер.
"У нас один из самых больших дефицитов бюджета в экономическом пространстве ЕС. Конечно, есть призыв к осторожности с такого рода расходами, это всегда очень сложные переговоры о том, какие статьи расходов включаются в цифры дефицита. Ясно одно: все, что связано с безопасностью, обычно не обсуждается, это понятно, и это особая ситуация для восточноевропейских стран, граничащих с государством-агрессором", - сказал министр финансов Арвил Ашераденс.
До сих пор аргументом в пользу разрешения больших дефицитов были исключительные обстоятельства, которые следует рассматривать за пределами "фискального пространства". К ним относились все пособия и инвестиции в здравоохранение времен пандемии, компенсации за высокие цены на энергоносители.
В 2021 году эти "внебюджетные" расходы составили более двух миллиардов, в следующем году они могут составить около 760 млн евро.
Сокращение расходов потребует принятия непопулярных решений. Министерства не только не хотят сокращать расходы в своих отраслях, но и подали дополнительные заявки на 2 млрд евро в бюджет следующего года. В настоящее время на эти цели выделено 140 млн евро, и примерно столько же будет собрано с банков в случае введения авансового налога. Эти средства, скорее всего, будут направлены на обеспечение внутренней и внешней безопасности, образование и здравоохранение.
"Если мы хотим увеличить уровень долга, то нам нужно очень и очень хорошо подумать. Очевидно, что сейчас в правительство пришли и левые партнеры. У них есть четкое мнение, что это следует изменить", - сказал Ашераденс.
Андрис Бите: "Целью нашего участия в этой рабочей группе и нашего активного участия было создание такой налоговой системы, которая стимулировала бы рост экономики, и похоже, что год был потрачен впустую".
Предприниматели опасаются, что правительство Латвии смотрит только на то, как наполнить бюджет, а не на то, как применить налоговую политику, чтобы экономика росла быстрее.
"Дискуссии никогда не бывают напрасными. То, что в этой правительственной коалиции еще не достигнуто окончательное соглашение, означает, что они продолжатся и в следующей правительственной коалиции. Будут ли там какие-то радикальные изменения, сейчас трудно сказать", - отметил Кариньш.
В начале пандемии правительство разрешило предприятиям общественного питания отсрочить налоговые платежи, чтобы помочь им выжить. В настоящее время задолженность отрасли достигла 45 млн евро.
Наиболее активно выражает свою озабоченность сектор общественного питания. В конце нынешнего туристического сезона несколько известных ресторанов объявили о своем закрытии. Однако это лишь малая часть тех, кто испытывает трудности. Число крупных заведений сократилось на 42%, средних - на четверть.
Янис Ензис, президент Латвийской ассоциации ресторанов:
"Кризис в сфере общественного питания длится уже три с половиной года. С самого начала пандемии. Когда были сняты все ограничения и казалось, что все могут начать собираться, началась война, и в течение месяца были отменены все бронирования, резервация мест для больших групп и делового туризма.
Заходят наши соседи, литовские бизнесмены - в школьное питание, в торговые центры. Потому что правительство некоторое время назад пришло им на помощь, снизив PVN до 9%. Они стали более конкурентоспособными в Балтии и в Европе, а также конкурируют за проведение деловых мероприятий, конференций, где кейтеринг играет большую роль. Как только в Литве был снижен PVN - у них он составляет 9%, - общий оборот сферы увеличился на 50%".
Снижение PVN для предприятий общественного питания создаст дыру в 39 миллионов евро в государственном бюджете. Политики отмечают, что они надеялись, что за счет снижения налога на фрукты и овощи цены на продукцию упадут, но вместо этого выросла прибыль торговцев.
"Министерство финансов подсчитало, что если мы снизим PVN, то окажемся в минусе на 39 млн евро, но они не подсчитали, что если мы не снизим PVN, то, скорее всего, они потеряют еще большую сумму, потому что предприятия просто обанкротятся. Если налоги составляют 0%, то государство берет ноль, если налоги составляют 100%, то государство тоже берет ноль. Налоговое бремя для каждого сектора разное. К сожалению, для сектора общественного питания она одна из самых тяжелых, мы платим 30% налогов", - отметил Ензис.
В социальных сетях и некоторых СМИ появились сообщения о том, что следующее правительство планирует повысить PVN с 21 до 23%. Политики это отрицают. Представители общественных организаций, которые весь этот год входили в состав рабочей группы по налогообложению, также подтверждают, что повышение ставки всерьез не обсуждалось.
Видео: Сюжет программы Nekā personīga
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!