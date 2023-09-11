Еврокомиссия призвала Латвию ограничить расходы. Стране может грозить штраф

Кандидат в премьер-министры Эвика Силиня: Мы еще не обсуждали это на политическом уровне, поскольку у нас еще нет проекта бюджета.

Nekā personīga: Обычно, примерно в это время, он уже формируется…

Силиня: На данный момент остается ждать, кто из ответственных министров сможет решить эти вопросы. Об этом готов рассказать министр финансов вместе со своими коллегами. Тогда мы могли бы обсудить наиболее актуальные вопросы. Затем, когда мы сформируем правительство, мы должны договориться о том, какие налоговые вопросы мы готовы продвигать при формировании бюджета. Маловероятно, что сейчас, в краткосрочной перспективе, мы можем провести такое большое налоговое изменение. Я не думаю, что мы можем это сделать в настоящий момент. То, о чем все говорят, - это авансовый налог на банки, если его можно так назвать, - это может быть одним из предложений, но все остальное еще нужно обсуждать.