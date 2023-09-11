Безработица в Латвии в августе снизилась до 5,5%

В конце августа в NVA было зарегистрировано 49 095 безработных, что на 867 меньше, чем в конце июля (49 962 безработных).

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в августе был в Рижском регионе - 4,4% экономически активного населения (-0,1 проц. пункта), самый высокий сохранялся в Латгале - 10,9% (-0,2 проц. пункта).

В Курземе уровень зарегистрированной безработицы составил 5,5% (-0,2 проц. пункта), в Земгале - 5% (0,1 проц. пункт), в Видземе сохранился на уровне 5,4%.

Уровень зарегистрированной безработицы в Риге уменьшился на 0,1 проц. пункта до 4,4% экономически активного населения.

В прошлом году безработица в Латвии составляла 6,1% экономически активного населения.