Безработица в Латвии в августе снизилась до 5,5%

В конце августа зарегистрированная безработица в Латвии составила 5,5% экономически активного населения, что на 0,1 проц. пункта меньше, чем в июле, свидетельствуют данные Государственного агентства занятости (NVA).
В конце августа в NVA было зарегистрировано 49 095 безработных, что на 867 меньше, чем в конце июля (49 962 безработных).
Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в августе был в Рижском регионе - 4,4% экономически активного населения (-0,1 проц. пункта), самый высокий сохранялся в Латгале - 10,9% (-0,2 проц. пункта).
В Курземе уровень зарегистрированной безработицы составил 5,5% (-0,2 проц. пункта), в Земгале - 5% (0,1 проц. пункт), в Видземе сохранился на уровне 5,4%.
Уровень зарегистрированной безработицы в Риге уменьшился на 0,1 проц. пункта до 4,4% экономически активного населения.
В прошлом году безработица в Латвии составляла 6,1% экономически активного населения.
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