Для некоторых домохозяйств может быть временно снижена фиксированная часть платы за электроэнергию

Снижение платы планируется применять с 1 сентября по 31 декабря 2023 года. Это означает, что сниженная оплата в счетах за электроэнергию будет фигурировать с октября по январь.

По объяснению министерства, такое решение позволило бы обеспечить четырехмесячный переходный период для домохозяйств с неоптимальной мощностью подключения, чтобы эти пользователи могли повысить эффективность подключения, снизив его мощность в соответствии с потреблением.

При этом планируется установить, что размер фиксированной части платы за системные услуги после снижения не сможет быть ниже платы, которая применяется к домохозяйствам с подключением 1F и 16A, или 6,08 евро в месяц без налога на добавленную стоимость (НДС).

Сокращение планируется не применять к перерасчетам, которые производятся в случаях нарушений со стороны пользователей системы.

Неполученный оператором электроэнергетической системы доход от платы за услугу системы с НДС будет полностью компенсирован из средств государственного бюджета.