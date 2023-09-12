Чтобы домохозяйства могли приспособиться к новой тарифной структуре оператора системы и оценить мощность необходимого подключения, на 50% может быть снижена фиксированная составляющая платы за системные услуги для тех домохозяйств, которые используют однофазное подключение (1F) с нагрузкой свыше 16 ампер (А) и трехфазное подключение (3F), следует из подготовленного Министерством климата и энергетики законопроекта, переданного ведомствам на согласование.
Для некоторых домохозяйств может быть временно снижена фиксированная часть платы за электроэнергию
Снижение платы планируется применять с 1 сентября по 31 декабря 2023 года. Это означает, что сниженная оплата в счетах за электроэнергию будет фигурировать с октября по январь.
По объяснению министерства, такое решение позволило бы обеспечить четырехмесячный переходный период для домохозяйств с неоптимальной мощностью подключения, чтобы эти пользователи могли повысить эффективность подключения, снизив его мощность в соответствии с потреблением.
При этом планируется установить, что размер фиксированной части платы за системные услуги после снижения не сможет быть ниже платы, которая применяется к домохозяйствам с подключением 1F и 16A, или 6,08 евро в месяц без налога на добавленную стоимость (НДС).
Сокращение планируется не применять к перерасчетам, которые производятся в случаях нарушений со стороны пользователей системы.
Неполученный оператором электроэнергетической системы доход от платы за услугу системы с НДС будет полностью компенсирован из средств государственного бюджета.
Для обеспечения необходимого финансирования на применение сниженной платы за фиксированную часть услуги системы АО Sadales tīkls в этом году будет выделено не более 18 347 754 евро.
Напомним, 1 июля вступили в силу новые тарифы Sadales tīkls и распределительной системы Augstsprieguma tīkls.
По данным компании, для владельцев квартир с однофазным подключением и потреблением 100 кВтч в месяц средний ежемесячный счет увеличился на 5-7 евро без учета налога на добавленную стоимость (НДС). Аналогичный рост наблюдался и для владельцев частных домов с однофазным подключением и потреблением 125 кВтч в месяц.
Однако увеличение счета за электроэнергию для частных домовладельцев с трехфазным подключением зависит от выбранной нагрузки. При подключении к трехфазной сети (16 или 20 А) увеличение составляет примерно 12-15 евро без учета НДС, а при подключении к трехфазной сети на 25 А и более - 18 евро и более без учета НДС.
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