Рижская дума планирует снизить туристическую пошлину

В настоящее время гостиницы и друге места размещения туристов должны платить пошлину в размере 1 евро плюс налог на добавленную стоимость (PVN) с человека.

Чтобы уменьшить бремя для предприятий, пошлину планируется снизить до 0,89 евро, а вместе с PVN в размере 0,11 евро она составит 1 евро с человека.

Туристическая пошлина в Риге была введена с 1 января этого года. Места размещения туристов должны платить сбор в размере 1 евро за каждый день пребывания гостя, но не более десяти евро в случае более длительного пребывания.