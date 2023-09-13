Путин нашел "виновников" топливного кризиса

"Правительство не отреагировало вовремя на изменения на мировом рынке, вызванные ростом цен", - заявил Путин в ходе Восточного экономического форума во вторник, 12 сентября.

По словам диктатора, "Кабинет министров уже разбирается с ситуацией и с нефтяными компаниями достигнута договоренность, как действовать дальше". Он подчеркнул, что очень важно обеспечить дизельным топливом, которое стало сильно дефицитным, работников сельского хозяйства.

С начала года цены на бензин в России выросли на 70%, неоднократно побив исторические рекорды. Летом "пожар" перекинулся на рынок дизельного топлива, цены на которое с июля также выросли почти на 40%.

В августе в южных регионах России начал развиваться значительный дефицит топлива - нефтебазы либо сократили, либо полностью прекратили поставки топлива на местный рынок, в результате чего топливо исчезло с АЗС в Ростовском, Астраханском, Ставропольском и Краснодарском краях.

В сентябре проблема затронула и центральные регионы России, в том числе Тулу, Чувашию, Татарстан и Марий Эл.

Правительство винит в инциденте "серых экспортеров", которые покупают субсидируемое государством топливо по низким ценам и продают его за границу по значительно более высокой цене. Поэтому правительство России намерено установить список конкретных экспортеров, которым будет разрешено вывозить топливо за границу.

Опрошенные Reuters нефтеторговцы говорят, что дефицит искусственно создают нефтяные компании с запасами в несколько миллионов тонн, которые не хотят истощать свои резервы. Им выгоднее поддерживать высокие цены на топливо, чтобы компенсировать сокращение субсидий со стороны государства.