В Резекне уменьшены и даже отменены некоторые пособия самоуправления

В Резекне сокращены или отменены некоторые введенные по инициативе самоуправления пособия, говорится в публикации обязательных правил в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
Самоуправление связывает эти изменения с текущей финансовой ситуацией. Принятые 24 августа обязательные правила о пособиях, введенных по добровольной инициативе, сократят расходы муниципального бюджета в этом году примерно на 40 615 евро, говорится в пояснении к правилам.
Отменены пособия по случаю знаменательного юбилея, новогодние праздничные пособия, праздничные пособия политически репрессированному или участнику национального движения сопротивления, пособие на питание ребенку из многодетной семьи, пособие первокласснику и пособие на похороны.
Одним из сохраненным пособий, но в уменьшенном размере, будет пособие по уходу за новорожденным.
На первого и второго ребенка установлено пособие в размере 125 евро (ранее 250 евро), на третьего и последующих детей - 250 евро (ранее 500 евро).
Пособие усыновителю и опекуну установлено на первого и второго ребенка в размере 250 евро (ранее 500 евро), на третьего и последующих детей – 500 евро (ранее 1000 евро).
Пособие на питание ребенка-инвалида, которое назначается на основании заявления одного из родителей ребенка, остается неизменным. Ребенок-инвалид, обучающийся по программе дошкольного образования в одном из муниципальных дошкольных образовательных учреждений, имеет право на пособие в размере 100% от стоимости услуги общественного питания.
Также самоуправление продолжит платить пособия на питание учащимся из бедных или малообеспеченных семей.
Отменено одноразовое пособие на обеспечение тепловой энергией малоимущего или малообеспеченного пенсионера, проживающего одиноко, и/или лица с ограниченными возможностями либо домохозяйства, состоящего из пенсионеров и/или лица с ограниченными возможностями, а также детей.
Жилищные пособия для малообеспеченных и нуждающихся сохранены.
Как сообщалось, Резекненская городская дума 1 сентября принял заявление о финансовой стабилизации, которое должно быть одобрено Министерством финансов и Министерством охраны окружающей среды и регионального развития. Всего на финансовую стабилизацию Резекне до конца года необходимо 6 004 309 евро.
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