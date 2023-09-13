В Резекне уменьшены и даже отменены некоторые пособия самоуправления

Самоуправление связывает эти изменения с текущей финансовой ситуацией. Принятые 24 августа обязательные правила о пособиях, введенных по добровольной инициативе, сократят расходы муниципального бюджета в этом году примерно на 40 615 евро, говорится в пояснении к правилам.

Отменены пособия по случаю знаменательного юбилея, новогодние праздничные пособия, праздничные пособия политически репрессированному или участнику национального движения сопротивления, пособие на питание ребенку из многодетной семьи, пособие первокласснику и пособие на похороны.

Одним из сохраненным пособий, но в уменьшенном размере, будет пособие по уходу за новорожденным.

На первого и второго ребенка установлено пособие в размере 125 евро (ранее 250 евро), на третьего и последующих детей - 250 евро (ранее 500 евро).

Пособие усыновителю и опекуну установлено на первого и второго ребенка в размере 250 евро (ранее 500 евро), на третьего и последующих детей – 500 евро (ранее 1000 евро).