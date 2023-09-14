Минздрав: выделено финансирование для Centrālā laboratorija

В интервью Латвийскому радио Янка рассказала, что из-за пандемии Covid-19 увеличилось число хронических больных.

Поэтому жителям необходимо делать больше анализов, сказала Янка.

Она подчеркнула, что сейчас необходимое финансирование было предоставлено.

В то же время Янка призналась, что предстоит проделать большую работу, чтобы подобные ситуации не повторились.

Янка выразила надежду, что Centrālā laboratorija, получив финансирование, продолжит оказывать услуги в обычном режиме.

Уже сообщалось, что с 15 сентября в связи с недостаточным госфинансированием Centrālā laboratorija будет оказывать финансируемые государством услуги в рамках оплаченной квоты, и анализы можно будет сдать в порядке очереди по предварительной записи, сообщили агентству LETA в лаборатории.

К концу июля Centrālā laboratorija уже использовала все выделенное на 2023 год государственное финансирование. Centrālā laboratorija отмечает, что причиной такой ситуации является неправильное планирование бюджетных средств, когда государство обещает населению оплатить анализы, но не платит лабораториям в полном объеме за сделанные анализы.