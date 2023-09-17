Минфин: уровень теневой экономики в Латвии приблизился к среднеевропейскому

Закон также предусматривает новое правовое решение для добровольного исполнения просроченных налоговых обязательств - предоставление нового продления срока уплаты в случаях, когда на хозяйственную деятельность налогоплательщика в течение длительного времени оказывают негативное влияние форс-мажорных обстоятельства.

В отчете Минфина отмечается, что, согласно исследованию австрийского профессора Фридриха Шнайдера, пандемия Covid-19, вызвавшая падение экономики и рост безработицы, привела к увеличению доли теневой экономики в 2020 году во всех европейских странах, в том числе и в Латвии, способствуя росту среднего показателя. В Латвии рост теневой экономики был относительно ниже, чем в среднем по другим странам, и, согласно исследованию Шнайдера, самым низким среди стран Балтии.

В то же время Минфин подчеркивает, что в 2020-2022 годах в Латвии наблюдается тенденция к снижению размера теневой экономики - 20,9% в 2020 году, 20,2% в 2021 году и 19,9% в 2022 году. Уровень теневой экономики в 2022 году снизился на 0,3 процентного пункта по сравнению с предыдущим годом.

Также Минфин отмечает, что, согласно исследованию "Индекс теневой экономики в странах Балтии в 2009-2022 годах", проведенному исследователями центра устойчивого бизнеса SSE Riga Арнисом Саукой и Талисом Путниньшем, размер теневой экономики в Латвии в 2022 году составил 26,5% от ВВП, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем в 2021 году. В 2022 году рост цен на продукты питания и энергоносители, инфляция, высокие затраты на строительство и напряженная геополитическая ситуация не способствовали резкому сокращению теневой экономики, и существует риск, что в ближайшие годы теневая экономика может не сократиться.