Закрытие супермаркетов по воскресеньям: новые комментарии министерства

Такой шаг следует предпринять для содействия жизнеспособности небольших торговых точек, предприятий общественного питания и сельских рынков.

В апреле Шмитс сообщил, что работа над проектом закона о закрытии крупных торговых центров по воскресеньям продолжается.

Со своей стороны бывший министр экономики Илзе Индриксоне говорила, что ограничение времени работы крупных магазинов в выходные невозможно без аргументов, основанных на данных.

Какова сейчас ситуация и насколько далеко продвинулся этот вопрос?

Представитель Минземледелия Дагния Муцениеце говорит, что план закрытия супермаркетов по воскресеньям пока не получил дальнейшего развития, однако по-прежнему актуален:

"Министерство земледелия поддерживает ограничения на часы работы торговых центров и супермаркетов по воскресеньям и праздникам,

чтобы создать возможности для лучшего баланса между работой, личной жизнью и торговлей. Это позволит сотрудникам магазинов проводить больше времени со своими семьями.

Вторая важная причина, по которой планируется ограничить часы работы супермаркетов, - это необходимость изменений в экономике: этот шаг поможет местной экономике прийти в норму, так как будет содействовать активности мелких местных производителей и торговцев продуктами питания. Это, вероятно, уменьшит наценку посредников на местные продукты питания и повысит их доступность, а также поддержит местный туристический и развлекательный бизнес".

Муцениеце подчеркивает, что это, конечно, вопрос политической воли, решение по которому должен принять Сейм, и вполне вероятно, что его примет новая коалиция. Новый министр земледелия Арманд Краузе заявил, что многие инициативы предыдущего министра хороши и, скорее всего, они будут продолжены, но магазины можно будет закрыть по воскресеньям и праздникам только при поддержке населения.