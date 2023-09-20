В Риге планируется аннулировать 139 разрешений на азартные игры - это предусмотрено несколькими проектами решений, которые сегодня были утверждены комитетом Рижской думы по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.
Больше всего разрешений - 41 - планируется аннулировать в 25 игорных залах предприятия Alfor, далее следуют Olympic Casino Latvia с 36 разрешениями для 19 залов, Joker LTD с 23 разрешениями для 12 залов и 20 разрешений для 11 игорных залов Admirāļu klubs. В общей сложности планируется аннулировать 139 разрешений для более чем 80 игорных залов, выданных восьми предприятиям, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.
Как поясняет самоуправление, для закрытия игорных залов на остальной территории города Рижское самоуправление предусмотрело такую возможность в новой планировке территории, принятой в 2021 году. Вступление планировки в силу было временно приостановлено Министерством охраны окружающей среды и регионального развития в попытке задержать закрытие заведений для азартных игр. Но это решение министерства позднее было отменено, и теперь в Рижском самоуправлении решается вопрос об аннулировании разрешений на игорные места в том числе за пределами центра города.
В самоуправлении отмечают, что таким образом общество будет защищено от неблагоприятного влияния азартных игр.
Окончательное решение об аннулировании разрешений предстоит принять на заседании Рижской думы.
Закон предусматривает, что после вступления решения в силу эти места для азартных игр - казино, игорные залы, бинго-залы, места приема ставок тотализатора или пари - должны быть закрыты в течение пяти лет. Аннулированные разрешения могут быть восстановлены только в результате неблагоприятного для самоуправления судопроизводства, если таковое состоится.
До сих пор Рижская дума такие судебные процессы во всех инстанциях выигрывала.
Самоуправление отмечает, что пять лет назад Рижская дума решила ликвидировать в столице 42 игорных зала, расположенных в историческом центре и его охраняемой зоне, а также на территории смешанной застройки.
Исключение было сделано для четырех- и пятизвездочных отелей. Организаторы азартных игр подали в суд на самоуправление. Однако впоследствии Конституционный суд признал соответствующими основному закону ограничения думы на оборудование игорных залов в историческом центре Риги.
В сентябре этого года на Привокзальной площади был закрыт последний игорный зал в центре Риги.
Как отметила со ссылкой на исследование Министерства здравоохранения заместитель председателя Рижской думы, экс-глава комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции Линда Озола, зависимостью от азартных игр в Латвии страдают около 80 000 жителей, при этом у 16 000 из них наблюдается зависимость в самой тяжелой степени.
"Я считаю, что азартные игры нельзя запретить, но они должны быть развлечением для особых случаев, а не повседневной привычкой. Этому своим решением мы и хотим поспособствовать", - говорит Озола.
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