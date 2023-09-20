В Риге планируется аннулировать 139 разрешений на азартные игры

Закон предусматривает, что после вступления решения в силу эти места для азартных игр - казино, игорные залы, бинго-залы, места приема ставок тотализатора или пари - должны быть закрыты в течение пяти лет. Аннулированные разрешения могут быть восстановлены только в результате неблагоприятного для самоуправления судопроизводства, если таковое состоится.

До сих пор Рижская дума такие судебные процессы во всех инстанциях выигрывала.

Самоуправление отмечает, что пять лет назад Рижская дума решила ликвидировать в столице 42 игорных зала, расположенных в историческом центре и его охраняемой зоне, а также на территории смешанной застройки.

Исключение было сделано для четырех- и пятизвездочных отелей. Организаторы азартных игр подали в суд на самоуправление. Однако впоследствии Конституционный суд признал соответствующими основному закону ограничения думы на оборудование игорных залов в историческом центре Риги.

В сентябре этого года на Привокзальной площади был закрыт последний игорный зал в центре Риги.

Как отметила со ссылкой на исследование Министерства здравоохранения заместитель председателя Рижской думы, экс-глава комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции Линда Озола, зависимостью от азартных игр в Латвии страдают около 80 000 жителей, при этом у 16 000 из них наблюдается зависимость в самой тяжелой степени.

"Я считаю, что азартные игры нельзя запретить, но они должны быть развлечением для особых случаев, а не повседневной привычкой. Этому своим решением мы и хотим поспособствовать", - говорит Озола.