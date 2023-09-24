Тень коррупции над Валмиерой: KNAB расследует, честно ли город получил поддержку еврофонда

Две недели назад, когда в Старой Риге быстро складывали новое правительство, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задержало одного из членов правления крупнейшей в коалиции силы "Нового Единства" - председателя Валмиерской краевой думы Яниса Байкса ("Валмиере и Видземе"). Передача Латвийского телевидения (LTV) de facto сообщает, что расследование связано с тем, удалось ли самоуправлению честным путем получить щедрую поддержку фондов Евросоюза для нового производственного здания. Байкс получил статус "лицо, против которого начат уголовный процесс".
В официальных заявлениях Европейской прокуратуры и KNAB говорится, что должностные лица Валмиерского самоуправления, возможно, злоупотребляли служебным положением и совершали незаконные действия совместно с представителями ряда предприятий. Это было сделано для того, чтобы самоуправление якобы неправомерно получило более 4 млн евро из Европейского фонда регионального развития. В уголовном процессе шесть лиц имеют право на защиту.
В центре внимания европейских прокуроров оказался проект Валмиерского парка промышленности и экспорта. На территории бывшего мясокомбината муниципалитет сравнял ненужные здания, благоустроил инфраструктуру и строит новое производство, где будет комплектовать бронемашины. В начале сентября новое производство отпраздновало праздник стропил. Очевидно, что именно действия вокруг этого здания и привлекли интерес следователей.
В чем заключается предполагаемое преступление, четко не сообщается. Но указания говорят о том, что следователей интересует аукцион по аренде здания и приспособление сооружения под арендатора. Несколько источников, в том числе осведомленные о конкретном деле, обратили внимание de facto на то, что из фондов можно получить больше денег (до 85%), если конечный пользователь строящейся инфраструктуры неизвестен и его выбирают на открытом конкурсе. Но если объект возводить доверяют какому-то конкретному коммерсанту, то софинансирование гораздо меньше (45% или 55%) и больше нужно вкладывать самому предприятию. Валмиера получила ближе к верхней границе. Поэтому одним из направлений расследования может быть: не скрывало ли самоуправление при реализации проекта существенную информацию от раздатчиков денег?
Для производственного здания в июле на аукционе нашли арендатора - предприятие Defence Partnership Latvija (DPL), которое будет производить финские бронетранспортеры Patria для нужд Латвийской армии.
"Я абсолютно отвергаю прозвучавшие утверждения о противоправных действиях с фондами Евросоюза", - подчеркивает в начале интервью мэр Валмиеры Байкс, против которого начат уголовный процесс. Он цитирует недавно полученное письмо от Центрального агентства финансов и договоров (CFLA), подчиненного министру финансов учреждения, которое следит за расходованием фондов. Агентство не констатировало, что новое производственное здание было приспособлено под конкретного коммерсанта.
"Все, с моей стороны больше ничего я сейчас сказать не могу. Я доверяю институциям, с которыми мы всегда работали. Мы все сделали в соответствии с указаниями ответственных государственных органов", - уверяет мэр.
На остальные вопросы, связанные с проектом фондов, Байкс отвечает, что не может раскрыть информацию, так как следователи запретили ему говорить о конкретном деле. Несмотря на то, что мэр утверждает, что не упрекает самоуправление в том, что оно получило якобы слишком много денег, суть дела он не конкретизирует.
На вопрос, знал ли он до аукциона на право аренды, кто будет победителем, Байкс также ответил, что "не будет комментировать на данный момент".
Руководитель DPL Угис Романовс ранее рассказал LTV, что KNAB в уголовном процессе находится в статусе свидетеля. Он вопросы de facto переадресовал материнской компании в Финляндии, крупнейшими владельцами которой являются правительства Финляндии и Норвегии.
Patria предпочла ответить письменно: "DPL отвечал за поиск новых помещений для производства Patria в Латвии, и получил право аренды у Валмиерского самоуправления на публичных торгах в этом году. Местные власти на прошлой неделе сообщили, что некоторые представители Валмиеры были выслушаны в связи с расследованием, которое касается проекта индустриального парка. Соответственно, были допрошены и два представителя руководства DPL. С точки зрения Patria, в процессе закупки соблюдались местные правовые акты, и приемлемость, и прозрачность подтвердил внешний эксперт. Претензий к Patria не предъявлялось".
Производитель бронемашин утверждает, что до аукциона на право аренды никакого соглашения с самоуправлением не заключал. Правда, правила Кабинета министров предусматривают, что заявители проектов уже на начальной стадии должны представить подтверждение интереса коммерсантов.
Дочернее предприятие Patria в Латвии за аренду производственного здания согласилось платить самоуправлению почти 15 тысяч евро в месяц (14 966,70 евро + НДС). Ни Байкс, ни самоуправление не раскрывают, сколько претендентов участвовало в аукционе, так как это не является публичной информацией.
Строителем нового производства в прошлом году выбрали хорошо известное в Валмиере предприятие Woltec. Его возглавляет руководитель канцелярии двух бывших президентов Александр Бимбирулис. Однако на полпути строителей заменили. Были объявлены дополнительные работы, которые получила другая фирма - PK serviss. В городских публикациях поясняется, что у производственного здания заменили металлические конструкции на железобетонные - и потому, что сырье становилось дороже, и для того, чтобы увеличить несущую способность, так как потенциальные арендаторы хотели поставить на крышу солнечные панели. К отделочным работам на объекте вернется компания Woltec.
"Комментариев не будет. Спасибо, что спросили", - сказал глава Woltec Александр Бимбирулис, и положил телефон. В офисе Woltec также промолчали.
В ответ на начатые KNAB действия Центральное агентство финансов и договоров приостановило выплаты Валмиерскому самоуправлению до тех пор, пока расследование не будет завершено. Быстро это обычно не происходит, поэтому для завершения промышленного парка стоимостью почти 7 млн евро думе придется искать деньги в других карманах.
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