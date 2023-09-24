Тень коррупции над Валмиерой: KNAB расследует, честно ли город получил поддержку еврофонда

Patria предпочла ответить письменно: "DPL отвечал за поиск новых помещений для производства Patria в Латвии, и получил право аренды у Валмиерского самоуправления на публичных торгах в этом году. Местные власти на прошлой неделе сообщили, что некоторые представители Валмиеры были выслушаны в связи с расследованием, которое касается проекта индустриального парка. Соответственно, были допрошены и два представителя руководства DPL. С точки зрения Patria, в процессе закупки соблюдались местные правовые акты, и приемлемость, и прозрачность подтвердил внешний эксперт. Претензий к Patria не предъявлялось".

Производитель бронемашин утверждает, что до аукциона на право аренды никакого соглашения с самоуправлением не заключал. Правда, правила Кабинета министров предусматривают, что заявители проектов уже на начальной стадии должны представить подтверждение интереса коммерсантов.

Дочернее предприятие Patria в Латвии за аренду производственного здания согласилось платить самоуправлению почти 15 тысяч евро в месяц (14 966,70 евро + НДС). Ни Байкс, ни самоуправление не раскрывают, сколько претендентов участвовало в аукционе, так как это не является публичной информацией.

Строителем нового производства в прошлом году выбрали хорошо известное в Валмиере предприятие Woltec. Его возглавляет руководитель канцелярии двух бывших президентов Александр Бимбирулис. Однако на полпути строителей заменили. Были объявлены дополнительные работы, которые получила другая фирма - PK serviss. В городских публикациях поясняется, что у производственного здания заменили металлические конструкции на железобетонные - и потому, что сырье становилось дороже, и для того, чтобы увеличить несущую способность, так как потенциальные арендаторы хотели поставить на крышу солнечные панели. К отделочным работам на объекте вернется компания Woltec.

"Комментариев не будет. Спасибо, что спросили", - сказал глава Woltec Александр Бимбирулис, и положил телефон. В офисе Woltec также промолчали.

В ответ на начатые KNAB действия Центральное агентство финансов и договоров приостановило выплаты Валмиерскому самоуправлению до тех пор, пока расследование не будет завершено. Быстро это обычно не происходит, поэтому для завершения промышленного парка стоимостью почти 7 млн евро думе придется искать деньги в других карманах.