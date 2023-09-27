Balticovo открывает парк солнечных панелей: в него инвестировано около 2 миллионов евро

Он также отметил, что это первая очередь парка солнечных панелей, поскольку Balticovo планирует парк расширять.

"Благодаря смелости и инициативе местных предпринимателей делаются значительные шаги к более зеленому будущему и укреплению энергетической независимости нашей страны. В настоящее время в Латвии насчитывается 610 солнечных парков с установленной мощностью 120 МВт, и сегодня к ним присоединяется долгожданный парк солнечной энергии в Бауском крае, производимая которым зеленая электроэнергия станет ценным вкладом в общий баланс возобновляемых источников электроэнергии Латвии. Продолжая расширять инфраструктуру возобновляемых энергоресурсов, мы будем все больше замечать положительное влияние на экономику и энергетическую безопасность страны в долгосрочной перспективе, что принесет пользу и населению", – подчеркнул министр климата и энергетики Каспарс Мелнис.

При приобретении солнечных панелей оплачивается также участие в схеме ответственности производителя, которая гарантирует надлежащее обслуживание солнечных панелей после окончания срока их службы. Производимая солнечными панелями электроэнергия поможет уменьшить углеродный след (CO2) Balticovo. Важно и то, что внедрение солнечных панелей снизит влияние колебаний цен энергоресурсов и электроэнергии на деятельность предприятия.

Мхитарян подчеркнул, что создание парка солнечных панелей является частью более широкой программы, в рамках которой предприятие модернизирует оборудование и производство, а также ищет пути внедрения принципов экономики замкнутого цикла в свою повседневную деятельность.

Помимо парка солнечных панелей, предприятие также развивает завод по производству биометана и сжиженного CO2, что не только уменьшает углеродный след, но и является прекрасным примером экономики замкнутого цикла и производства возобновляемых энергоресурсов в масштабе всей Балтии. В предыдущие годы предприятие инвестировало 2 млн евро в установку оборудования по очистке сточных вод и 10 млн евро в завод по переработке птичьего помета Egg Energy.

Во время мероприятия у гостей была возможность испытать и первый в Латвии полностью электрический тягач Volvo.