Balticovo открывает парк солнечных панелей: в него инвестировано около 2 миллионов евро

Крупнейшее в Северной Европе предприятие по производству яиц АО Balticovo в среду, 27 сентября, официально открыло на своей территории в Иецаве парк солнечных панелей для собственного потребления, в строительство которого инвестировано почти 2 млн евро, сообщил председатель правления AО Balticovo Владимир Мхитарян.
Парк солнечных панелей общей мощностью 2,3 МВт является одним из крупнейших парков солнечной энергии для собственного потребления в Латвии. Он был построен в сотрудничестве с одним из ведущих в Латвии предприятий по оптовой торговле электроэнергией Baltijas Elektro Sabiedrība.
В открытии парка солнечных панелей участвовали председатель правления Balticovo Владимир Мхитарян, член правления Balticovo, директор по коммуникации и развитию Томс Аушкапс, министр климата и энергетики Каспарс Мелнис, председатель Бауской краевой думы Айварс Окманис, председатель правления АО Sadales tīkls Сандис Янсонс и другие гости.
"Энергетический кризис, который пережила Европа и Латвия в прошлом году, заставил нас искать новые решения, чтобы сделать предприятие менее зависимым от колебаний цен на электроэнергию. Получение электроэнергии от солнечных панелей – очень подходящее решение именно для птицеводческой отрасли. Наибольшее потребление электроэнергии приходится на лето, когда требуется дополнительно охлаждать нагретые солнцем птичники. Именно в это время солнечные панели вырабатывают большую часть электроэнергии. Это один из крупнейших в Латвии парков солнечных панелей для собственного потребления, и мы рады, что нам удалось успешно реализовать этот проект в относительно короткие сроки", – сказал руководитель предприятия.
Он также отметил, что это первая очередь парка солнечных панелей, поскольку Balticovo планирует парк расширять.
"Благодаря смелости и инициативе местных предпринимателей делаются значительные шаги к более зеленому будущему и укреплению энергетической независимости нашей страны. В настоящее время в Латвии насчитывается 610 солнечных парков с установленной мощностью 120 МВт, и сегодня к ним присоединяется долгожданный парк солнечной энергии в Бауском крае, производимая которым зеленая электроэнергия станет ценным вкладом в общий баланс возобновляемых источников электроэнергии Латвии. Продолжая расширять инфраструктуру возобновляемых энергоресурсов, мы будем все больше замечать положительное влияние на экономику и энергетическую безопасность страны в долгосрочной перспективе, что принесет пользу и населению", – подчеркнул министр климата и энергетики Каспарс Мелнис.
При приобретении солнечных панелей оплачивается также участие в схеме ответственности производителя, которая гарантирует надлежащее обслуживание солнечных панелей после окончания срока их службы. Производимая солнечными панелями электроэнергия поможет уменьшить углеродный след (CO2) Balticovo. Важно и то, что внедрение солнечных панелей снизит влияние колебаний цен энергоресурсов и электроэнергии на деятельность предприятия.
Мхитарян подчеркнул, что создание парка солнечных панелей является частью более широкой программы, в рамках которой предприятие модернизирует оборудование и производство, а также ищет пути внедрения принципов экономики замкнутого цикла в свою повседневную деятельность.
Помимо парка солнечных панелей, предприятие также развивает завод по производству биометана и сжиженного CO2, что не только уменьшает углеродный след, но и является прекрасным примером экономики замкнутого цикла и производства возобновляемых энергоресурсов в масштабе всей Балтии. В предыдущие годы предприятие инвестировало 2 млн евро в установку оборудования по очистке сточных вод и 10 млн евро в завод по переработке птичьего помета Egg Energy.
Во время мероприятия у гостей была возможность испытать и первый в Латвии полностью электрический тягач Volvo.
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