Самоуправлениям, возможно, придется софинансировать замену учебных материалов

Из выделенных дополнительных 119,7 млн евро на реализацию приоритетных мероприятий в сфере образования и науки в следующем году 4,2 млн евро будет направлено на обеспечение совершенствования различных цифровых решений, разработку и приобретение новых цифровых учебных пособий, а также на администрирование и совершенствование электронных учебных средств. Дополнительно выделенное финансирование на 14 млн меньше, чем запрашивало Министерство образования и науки (МОН).

Чакша пояснила, что к цифровым платформам будет обеспечен полный доступ, а необходимое для разработки учебных пособий финансирование планируется привлекать через структурные фонды.

Министр образования и науки в целом положительно оценивает размеры выделенного дополнительного финансирования, поскольку оно позволит осуществить как повышение зарплат педагогов в соответствии с утвержденным весной графиком зарплат, так и переход на обучение на латышском языке. При этом она согласна, что для науки хотелось бы большего финансирования. Согласно информации МОН, на нужды развития высшего образования и науки в следующем году дополнительно предусмотрено 17,6 млн евро.