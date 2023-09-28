Как спасти Резекне? Городская дума планирует повысить один из налогов

Сегодня, 28 сентября, на внеочередном заседании думы депутаты утвердили обязательные правила "Порядок применения налога на недвижимость в Резекне", которые вступят в силу 1 января 2024 года. Прогнозируется, что в результате изменений поступления налога на недвижимость увеличится на 320 000 евро в год.

Ставка налога на жилье и гаражи, не используемые для хозяйственной деятельности, увеличится с 0,2% до 0,4% от кадастровой стоимости недвижимости, а для жилых помещений, где на 1 января не будет декларирован ни один жилец, ставка налога составит 1,5%.

К строениям, находящимся в заброшенном состоянии, разрушающимся и угрожающим безопасности людей, как и прежде, будет применяться повышенная ставка налога - 3%.

Такая же ставка будет применяться к сооружениям, при строительстве которых превышена установленная нормативными актами общая продолжительность строительных работ. По данным строительного управления Резекне, в городе насчитывается около 200 таких строений.

Правила будут направлены в Министерство охраны среды и регионального развития для получения заключения, а затем опубликованы в официальном издании Latvijas Vēstnesis и на сайте самоуправления rezekne.lv.

Как сообщалось, самоуправление Резекне испытывает финансовые трудности, и ему может потребоваться процесс финансовой стабилизации.