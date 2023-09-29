Казакс: высокие процентные ставки сохранятся еще некоторое время

При этом он прогнозирует, что наиболее существенные подъемы процентных ставок уже позади, так как Европейский центральный банк (ЕЦБ) повышал ставки уже 10 совещаний подряд. Если повышения еще и будут, то они будут незначительными.

Казакс также подчеркнул, что инфляция в еврозоне начала существенно снижаться, однако основная инфляция как в еврозоне, так и в Латвии еще очень устойчива и переломного момента надо немного подождать. Президент Банка Латвии допустил, что это может произойти в ближайшие месяцы.

Кроме того, Казакс подчеркнул, что ЕЦБ продолжит политику, ограничивающую инфляцию, поскольку к желаемому уровню инфляции в 2% может прийти только к концу 2025 года.

"Ограничивающая монетарная политика способствует снижению инфляции. Длительная высокая инфляция нанесла бы экономике более значительный ущерб, чем высокие процентные ставки. Это горькое лекарство, но лучшего сейчас нет", - сказал Казакс.

Он добавил, что монетарная политика еще какое-то время будет носить ограничительный характер, поскольку позитивные сигналы о снижении инфляции еще недостаточно сильны.

При этом Казакс также подчеркнул, что нельзя допустить возобновления инфляции.

В свою очередь, руководитель управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте отметил, что влияние процентных ставок на инфляцию в Латвии неожиданно высокое. В том числе в 2023 году процентные ставки в Латвии снижают инфляцию более чем на два процентных пункта, а в 2024 и 2025 годах снижающее инфляцию влияние будет на четыре процентных пункта.