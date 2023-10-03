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Little Big, "Нервы" и Рижская неделя моды: мероприятия октября

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Фото: пресс-фото/коллаж RUS TVNET

Предлагаем вашему вниманию ежемесячный гид мероприятий от RUS TVNET. Итак, что нас ждет в октябре?

6.10 - 8.10 - Фестиваль "Лес звуков"

Фото: Пресс-фото

С 6 по 8 октября в культурном пространстве Hanzas Perons (Рига, улица Ханзас, 16a) пройдет фестиваль Skaņu mežs ("Лес звуков"), который отмечен британским изданием The Wire как самый масштабный фестиваль авангардной музыки в Балтии.

Неделей ранее, 30 сентября, ожидается мероприятие в честь открытия фестиваля на концертной площадке Tu Jau Zini Kur (улица Таллинас, 10-3).

Подробнее о планируемых мероприятиях - здесь

7.10 - Концерт группы Little Big

7 октября популярная панк-поп-рейв-группа Little Big выступит в концертом зале Palladium. Илья "Ильич" Прусикин и Соня Таюрская, известные своими супервирусными культовыми музыкальными клипами, рады представить свои зрелищные выступления в странах Балтии.

Группа из Санкт-Петербурга отмечает в этом году свое 10-летие. Артисты имеют ярых фанатов по всему миру и известны своим сотрудничеством с такими международными артистами, как Оливер Три, Томми Кэш, Finch Asozial, Диллон Фрэнсис, Clean Bandit и Саша Барон Коэн.

Подробнее о концерте: 

13.10 и 14.10 - Моноспектакль Ренаты Литвиновой

В сентябре прошли творческие встречи Ренаты Литвиновой, на которых она представила рижским зрителям два своих фильма - "Последняя сказка Риты" (16.09) и "Северный ветер" (17.09), посвященные великому украинскому режиссеру Кире Муратовой. 

Эти творческие встречи предваряли гастроли нашумевшего моноспектакля Ренаты Литвиновой "Кактус", который будет показан на сцене Национального театра 13 и 14 октября.

20.10 - 25.10 - Рижская неделя моды

С 20 по 25 октября в латвийской столице пройдет Рижская неделя моды. В этом сезоне основным лейтмотивом выбрана тема искусства, а вместе с тем вдохновением для главного имиджа послужила аутентичность метамодернизма.

В программе заявлены показы латвийских и зарубежных дизайнеров на подиумах Hanzas Perons, Zunda Towers и Eviart Gallery, две выставки, семинары для профессионалов индустрии, а также тематические ивенты.

Больше о мероприятии - тут

21.10 - Концерт дуэта ic3peak

В субботу, 21 октября, в FIRST CLUB в Риге состоится концерт российского электронного дуэта IC3PEAK.

Cолистка IC3PEAK Анастасия Креслина родилась в Риге. Родители приняли решение переехать в Москву, когда она была подростком. Но любовь латвийских слушателей и зрителей Настя завоевала отнюдь не своей принадлежностью к Латвии, а, вероятно, некой исключительностью, уникальностью звучания, в котором экспериментальная музыка сочетается с необычным визуальным оформлением и обрамляется кристальным вокалом.

27.10 - Концерт украинской рок-группы "Нервы"

В субботу, 28 октября, в Tower Nightclub & Concert Hall в Риге состоится концерт украинской рок-группы "Нервы".

"Нервы" - это рок-группа, основанная Евгением Мильковским в 2010 году. Женя Мильковский сам пишет сценарии и сам же выступает режиссером клипов. "Самый дорогой человек", "Зажигалки" и "Так как надо" набрали миллионы просмотров в YouTube.

Подробнее о концерте тут

Что еще? Мультимедийный спектакль "Последний человек" поставлен на русском!

13 сентября состоялась закрытая премьера спектакля "Последний человек" по мотивам романа-антиутопии Джорджа Оруэлла "1984" на русском языке. После оглушительного успеха латышской версии спектакля было принято решение адаптировать его к русскому языку - и уже на первый доступный широкой общественности показ, состоявшийся 16 сентября, были раскуплены все билеты.

В ближайшее время - в октябре - состоится еще несколько показов спектакля независимой театральной команды под руководством режиссера Антона Киселюса в Digital Art House. Подробности - здесь и здесь.

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