Коалиция предлагает отменить закон о терминале СПГ в Скулте

В сентябре прошлого года Сейм принял законопроект о придании терминалу СПГ статуса объекта национальных интересов. В начале этого года правительство отклонило условия сотрудничества, предложенные разработчиком СПГ-терминала АО Skulte LNG Terminal и стратегическим инвестором.

В аннотации к законопроекту отмечается, что 19 сентября 2022 года Сейм принял закон о терминале СПГ в Скулте с целью укрепления устойчивости маршрутов энергоснабжения Латвии, а также создания правовых предпосылок, способствующих успешному созданию терминала. Однако сейчас, по мнению авторов законопроекта, ситуация изменилась.

Коалиция ссылается на Службу государственной безопасности, которая считает, что интересы национальной безопасности не требуют создания нового терминала СПГ, и что "экономическое обоснование строительства терминала СПГ и долгосрочные перспективы эксплуатации должны быть тщательно оценены в то время, когда в регионе Балтийского моря активно развиваются мощности по поставке СПГ, а потребление природного газа сокращается".

Авторы законопроекта отмечают, что Инчукалнсское подземное хранилище газа заполнено более чем на 80%. 12 мая этого года Латвия подписала с Эстонией меморандум о сотрудничестве по использованию Палдисского СПГ-терминала в кризисных ситуациях, а Latvenergo получило право на использование мощности СПГ-терминала в Клайпеде для регулярных поставок природного газа в течение следующих 10 лет.

По мнению коалиции, эти события соответственно снижают стратегическое значение терминала СПГ в Скулте, который дублировал бы уже построенную или строящуюся инфраструктуру в соседних странах.