Комиссия Сейма по бюджету и финансам (налогам) во вторник концептуально согласовала применения 50%-ной скидки на процентные ставки по ипотечным кредитам сроком на один год.
Бюджетная комиссия договорилась о 50-процентной скидке на процентные ставки по ипотеке
В среду комиссия проведет голосование по законопроекту, чтобы передать его в Сейм для рассмотрения в трех чтениях.
На заседании председатель комиссии Янис Рейрс заявил, что кризисный период должен быть установлен на два года, при этом на один год должна быть снижена консолидированная процентная ставка. Через год бюджетная комиссия оценит эффективность этой нормы и решит, следует ли продлевать пониженную ставку еще на один год.
Комиссия предлагает распространить эту поддержку на заемщиков с максимальным остатком кредита не более 250 000 евро.
Рейрс также подчеркнул, что помощь должна распространяться на стандартные кредиты без просрочек и что получаемая помощь никоим образом не должна влиять на репутацию заемщиков.
По его словам, необходимо спасать людей и будущее, а ситуация 2009-2010 годов, когда спасали банки, не должна повториться.
Рейрс также отметил, что в 2018-2019 годах, когда Латвия боролась с последствиями отчета Moneyval, банки были спасены, поскольку ABLV Bank был не единственным банком, в котором отмывались деньги.
По мнению директора департамента политики финансового рынка Министерства финансов Айи Зитцере, поддержка должна быть более адресной, и необходимо оценивать, не является ли заемщик чрезмерно обремененным кредитами.
Зитцере также обратила внимание комиссии на то, что применение 50%-ной скидки ко всем заемщикам может быть истолковано как значительное вмешательство государства в рынок. Это может оказать негативное влияние как на рынок, так и на будущие инвестиции.
Рейрс ответил на это, что законопроект направлен именно на значительное вмешательство в рынок.
"Мы спасли рынок в 2009 году, потеряв 180 000 человек, мы спасли рынок в 2019 году. Больше мы его спасать не будем", - сказал он.
Зитцере добавила, что необходимо оценить риски конституционности - права кредитодателей на частную собственность, а также возможные международные судебные разбирательства.
Обсуждение законопроекта продолжится в среду, 4 октября.
Как сообщалось, в начале августа Рейрс заявил, что процентная ставка EURIBOR необоснованно применяется к ипотечным кредитам, что позволяет некоторым банкам получать сверхприбыли. Это заявление вызвало критику со стороны банковского сектора.
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