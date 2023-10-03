Бюджетная комиссия договорилась о 50-процентной скидке на процентные ставки по ипотеке

В среду комиссия проведет голосование по законопроекту, чтобы передать его в Сейм для рассмотрения в трех чтениях.

На заседании председатель комиссии Янис Рейрс заявил, что кризисный период должен быть установлен на два года, при этом на один год должна быть снижена консолидированная процентная ставка. Через год бюджетная комиссия оценит эффективность этой нормы и решит, следует ли продлевать пониженную ставку еще на один год.

Комиссия предлагает распространить эту поддержку на заемщиков с максимальным остатком кредита не более 250 000 евро.

Рейрс также подчеркнул, что помощь должна распространяться на стандартные кредиты без просрочек и что получаемая помощь никоим образом не должна влиять на репутацию заемщиков.

По его словам, необходимо спасать людей и будущее, а ситуация 2009-2010 годов, когда спасали банки, не должна повториться.

Рейрс также отметил, что в 2018-2019 годах, когда Латвия боролась с последствиями отчета Moneyval, банки были спасены, поскольку ABLV Bank был не единственным банком, в котором отмывались деньги.