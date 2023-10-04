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Планируется повысить цены в дизельных поездах на Плявиньском направлении

rus.tvnet.lv/LETA
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Дизельный поезд на Центральном вокзале Риги
Дизельный поезд на Центральном вокзале Риги Фото: Austra Helēna Žaggere/LETA

В дизельных поездах, курсирующих в направлении Плявиняс, планируется ввести доплаты в зонах A, B и C, сообщили агентству LETA в Автотранспортной дирекции.

Размер доплаты составит один евро, а в скоростных поездах идущих в Краславу и Резекне - еще один евро.

Это делается для того, чтобы пассажиры в Рижском регионе больше пользовались электропоездами, чем дизельными поездами, идущими в Даугавпилс, Краславу и Резекне.

Концептуально утвержденные изменения еще должны быть детально согласованы со всеми заинтересованными сторонами, включая перевозчиков, регионы, самоуправления.

Доплаты будут распространяться на пассажиров, ездящих на участке Рига - Лиелварде.

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