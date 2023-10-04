Планируется повысить цены в дизельных поездах на Плявиньском направлении

В дизельных поездах, курсирующих в направлении Плявиняс, планируется ввести доплаты в зонах A, B и C, сообщили агентству LETA в Автотранспортной дирекции.
Размер доплаты составит один евро, а в скоростных поездах идущих в Краславу и Резекне - еще один евро.
Это делается для того, чтобы пассажиры в Рижском регионе больше пользовались электропоездами, чем дизельными поездами, идущими в Даугавпилс, Краславу и Резекне.
Концептуально утвержденные изменения еще должны быть детально согласованы со всеми заинтересованными сторонами, включая перевозчиков, регионы, самоуправления.
Доплаты будут распространяться на пассажиров, ездящих на участке Рига - Лиелварде.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!