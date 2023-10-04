Премьер: компенсировать рост платежей по кредитам нужно всем домохозяйствам

Поддержка при компенсации быстрого роста платежей по ипотечным кредитам должна быть оказана всем домохозяйствам, такую позицию выразила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") в интервью программе "Утренняя панорама".
Политик подчеркнула, что ипотечные платежи для физических лиц выросли непропорционально, и что нет реальных оснований оценивать домохозяйства по уровню дохода, например, оказывая поддержку только бедным.
Силиня отметил, что Финансово-бюджетная комиссия Сейма достаточно агрессивно подошла к решению вопроса, но банки могут предложить свои решения проблемы, если их не устраивают идеи политиков.
Сообщается, что премьер-министр встретилась с представителями банков, предложив им высказать свои предложения, а одно кредитное учреждение внесло предложение о временном снижении ставок по кредитам на один процентный пункт.
Силиня не раскрыла, какой банк является сторонником этого предложения, но предложила и другим кредитным учреждениям высказать свои решения.
Силиня постаралась уйти от ответа на вопрос о том, как долго можно ждать решения, учитывая, что проблема высоких платежей по кредитам остро стоит уже сейчас. Она выразила надежду, что решение будет внесено в бюджет следующего года, но дискуссия все еще продолжается.
Говоря о возможных налоговых изменениях, которые подвергаются критике со стороны предпринимателей, Силиня напомнила об обязательстве "Нового Единства" вносить серьезные налоговые изменения только один раз за время работы Сейма.
Она пояснила, что в этом году налоговые изменения "не являются большими и существенными", а скорее незначительными уточнениями, и что "большая налоговая группа" возобновит свою работу и дискуссии.
По поводу текущих изменений состоится встреча Министерства экономики и работодателей, и Силиня надеется, что будет достигнут компромисс.
Объясняя план правительства по отказу от пониженной ставки налога на добавленную стоимость на овощи и фрукты, Силиня отметила, что, согласно выводам, больше всего от пониженной ставки выиграли иностранные производители. Поэтому сейчас для отечественных производителей овощей и фруктов будет предусмотрена специальная субсидия, размер которой в настоящее время составляет 3 млн евро.
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