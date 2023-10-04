Премьер: компенсировать рост платежей по кредитам нужно всем домохозяйствам

Политик подчеркнула, что ипотечные платежи для физических лиц выросли непропорционально, и что нет реальных оснований оценивать домохозяйства по уровню дохода, например, оказывая поддержку только бедным.

Силиня отметил, что Финансово-бюджетная комиссия Сейма достаточно агрессивно подошла к решению вопроса, но банки могут предложить свои решения проблемы, если их не устраивают идеи политиков.

Сообщается, что премьер-министр встретилась с представителями банков, предложив им высказать свои предложения, а одно кредитное учреждение внесло предложение о временном снижении ставок по кредитам на один процентный пункт.

Силиня не раскрыла, какой банк является сторонником этого предложения, но предложила и другим кредитным учреждениям высказать свои решения.

Силиня постаралась уйти от ответа на вопрос о том, как долго можно ждать решения, учитывая, что проблема высоких платежей по кредитам остро стоит уже сейчас. Она выразила надежду, что решение будет внесено в бюджет следующего года, но дискуссия все еще продолжается.