Середина рабочей недели позади, и RUS TVNET вспоминает о самом важном за 4 октября: от освобождения пророссийской активистки Татьяны Андриец до высказываний рижан о СМИ на русском и не только.
Главное за 4 октября ⟩ Бомба на Румбуле, где латвийские должники прячутся от кредиторов, Татьяна Андриец на свободе
Новости Латвии:
Суд первой инстанции оставил в силе штраф NEPLP, наложенный на TVNET GRUPA, судьба общественных СМИ на русском зависла в воздухе, "Новое Единство" выступило с законопроектом о возможности лишения гражданства натурализовавшихся антигосударственно настроенных лиц, а в Риге уложили "временный асфальт" для ЧМ по бегу. По традиции в эфире "Кто вам платит?" обсуждаем громкие события последних дней.
Во вторник в Латвию пришло сообщение о том, что в Украине погиб латвийский солдат. Первым об этом сообщило Латвийское телевидение, которое получило подтверждение от нескольких его товарищей по оружию. Ожидая официальной информации от украинских и латвийских властей, портал Apollo.lv связался с руководителем "Латвийского общества в Украине" (Latviešu biedrība Ukrainā) Янисом Раткевичем.
Главный редактор RUS TVNET Эрика Сташкевич стала гостем программы "Медиа-поле" Латвийского радио 4. В эфире она рассказала о несогласии журналистов с решением Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) и о том, чего индустрия ждет в будущем.
Рижский городской суд принял решение освободить из-под стражи прокремлевскую активистку Татьяну Андриец. Андриец была арестована в феврале этого года. 8 февраля Рижский городской суд избрал в отношении нее меру пресечения в виде заключения под стражу, которая с тех пор не менялась.
Если человек, которого преследуют судебные приставы и коллекторы, просит работодателя перевести его зарплату на банковскую карту, зарегистрированную в другом государстве-члене Евросоюза, например в Revolut или Paysera, то получить доступ к зарплате этого должника из Латвии проблематично.
После инцидента среди учащихся Кекавской средней школы Латвийский союз работников образования и науки (LIZDA) повторно поднял вопрос о необходимости принятия правил по снижению насилия в учебных заведениях.
Клиенты компании Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) будут индивидуально проинформированы о конкретном дне подключения отопления.
За рубежом:
Полиция штата Нью-Йорк нашла девятилетнюю Шарлотту Сену, пропавшую в воскресенье во время велосипедной прогулки с друзьями. Обнаружить похитителя удалось по отпечаткам, оставленным на записке с требованием о выкупе, которую получили родители девочки.
Пророссийский коллаборационист и назначенный РФ "губернатор" частично оккупированной Запорожской области Евгений Балицкий публично заявил, что Россия должна оккупировать страны Балтии и Польшу, сообщают украинские СМИ.
Российский рубль снова дешевеет и уже достиг отметки 100 рублей за доллар. И все это несмотря на различные меры, предпринимаемые российским правительством для стабилизации курса рубля. Но это не единственная проблема российской экономики - начинает стремительно расти инфляция.
Интересное чтиво:
Андрей Владимирович Мамыкин начал поход по российскому и белорусскому телевидению. О чем он только не рассказывал. И Путина в президенты Европы выдвигал, и Шольца с фон дер Ляйен в нацистских связях обвинял, ну и про Латвию много интересного рассказал. Сколько в этом правды? Будем проверять.
RUS TVNET вышел на улицу, чтобы узнать у жителей и гостей столицы, какие СМИ на русском языке они предпочитают и как находят для себя достоверные источники информации.
Трехлетняя Карина не должна была находиться в Робежниекской волости с матерью, которая в силу своей ограниченной дееспособности не может заботиться о ребенке. Она должна была быть с опекуном в Риге. Напомним, 1 октября пропала 39-летняя Светлана Ижика с дочерью. Полиция привлекает все больше ресурсов к поискам. Сиротский суд и муниципалитет подтверждают, что "в этой семье все непросто".
Опубликованные Государственным центром содержания образования (VISC) материалы о сексуальном и репродуктивном здоровье вызвали широкий резонанс. Теперь свое мнение в программе Krustpunktā выразил Никита Безбородов, руководитель Клиники детской психиатрии Детской клинической университетской больницы (BKUS) и детский психиатр.
ТВ-персона и голос радио Star FM Байба Сипениеце-Гаваре недавно отправилась в захватывающее приключение, преодолев дистанцию в 120 км за неполную неделю. Это событие завершилось не только положительными эмоциями, но и переменами во внешнем виде.
Интервью с практикующей полиаморию Элиной Зесере, опубликованное в онлайн-журнале KLIK, вызвало у читателей как интерес, так и недоумение. Кажется, замечание Элины о том, что многие пары в Латвии задумывались об этом или по крайней мере это вызывает у них любопытство, вполне справедливо. Поэтому мы смело продолжили разговор с Элиной на эту до сих пор завуалированную в обществе тему - свободных отношений, или полиамории. Тем более что вопросов осталось еще много. На мой вопрос "Моногамны ли женщины?" Элина уверенно отвечает отрицательно. Но почему? Узнаем больше о полиамории...
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